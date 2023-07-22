Определены участники VI Международного фестиваля ANİMAFİLM в Баку - Список

БАКУ /Trend Life/ - Определены участники VI Международного фестиваля ANİMAFİLM, который пройдет в Киноцентре "Низами" с 6 по 10 сентября 2023 года.

Мероприятие организовано Ассоциацией анимации Азербайджана при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики, сообщил Trend Life директор ANIMAFILM Рашид Агамалиев.

На фестиваль было представлено 174 фильма из 46 стран. В отборочную комиссию вошли - Деметриос Пурсанидис (Греция), Карлос Дуглас (США), Николас Фаттух (Ливан), Фирангиз Багирова, Назрин Агамалиева и Ульвия Мамедова (Азербайджан). В конкурсную программу вошли 39 картин из 13 стран.

Награды фестиваля:

- Местная конкурсная программа – категория "Лучший азербайджанский короткометражный анимационный фильм" – 500 долларов США (850 манатов) и поездка на Международный фестиваль анимационного кино (Annecy International Animation Film Festival) во Францию в 2024 году;

- Международная конкурсная программа – категория "Лучший короткометражный анимационный фильм ­­– GRAND PRIX" – 1000 долларов США (1 700 манатов);

- Международная конкурсная программа – категория "Лучший короткометражный анимационный фильм для детей" - 500 долларов США (850 манатов);

- Приз зрительских симпатий;

- Специальная награда партнеров.

Фестиваль ANİMAFİLM проводится с 2018 года. Он объединяет детей, молодежь, режиссеров анимации и студии мультипликации, знакомит их с международным опытом, профессиональными местными и зарубежными мастерами анимации. В ходе фестиваля демонстрируются сотни местных и зарубежных анимационных фильмов, а также проводятся конференции, выставки, мастер-классы и т.д.