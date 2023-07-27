Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре искусств "Хатаи" состоялось открытие выставки "Спорт для всех", посвященной дню создания Министерства молодежи и спорта Азербайджана (26 июля 1994 года), сообщает Trend Life. Проект реализован Главным управлением молодежи и спорта Баку, Исполнительной властью Хатаинского района и Центром искусств "Хатаи".

Выступившие руководитель сектора Хатаинского района Главного управления молодежи и спорта Баку Эльвин Оруджов, руководитель отдела по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Исполнительной власти Хатаинского района Панах Иманов, директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов отметили особую заботу и внимание государства в поддержке спорта и молодежи, формировании патриотичных граждан страны, подчеркнули роль искусства в творческом и личностном развитии.

В экспозиции представлено около 150 работ юных и молодых художников от 9 до 29 лет, в которых отражены различные виды спорта, спортсмены, победы на мировых аренах и т.д.