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Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)

Культура Материалы 27 июля 2023 15:19 (UTC +04:00)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Центре искусств "Хатаи" состоялось открытие выставки "Спорт для всех", посвященной дню создания Министерства молодежи и спорта Азербайджана (26 июля 1994 года), сообщает Trend Life. Проект реализован Главным управлением молодежи и спорта Баку, Исполнительной властью Хатаинского района и Центром искусств "Хатаи".

Выступившие руководитель сектора Хатаинского района Главного управления молодежи и спорта Баку Эльвин Оруджов, руководитель отдела по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Исполнительной власти Хатаинского района Панах Иманов, директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов отметили особую заботу и внимание государства в поддержке спорта и молодежи, формировании патриотичных граждан страны, подчеркнули роль искусства в творческом и личностном развитии.

В экспозиции представлено около 150 работ юных и молодых художников от 9 до 29 лет, в которых отражены различные виды спорта, спортсмены, победы на мировых аренах и т.д.

Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
Азербайджанский спорт на красочных полотнах – ко дню рождения Министерства молодежи и спорта (ФОТО)
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