Азербайджанская "Свекровь" заговорила на узбекском языке (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Дней культуры Узбекистана в Баку, прошедших 1-4 августа, на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра выступил коллектив Узбекского государственного музыкального театра имени Мукими, сообщает Trend Life.

Театральный коллектив из Узбекистана представил вниманию бакинских зрителей музыкальную постановку “Kaynona” (Qayınana/Свекровь) по произведению азербайджанского драматурга Меджида Шамхалова на музыку Закира Багирова и Тофига Гулиева.

Спектакль поставил режиссер Узбекского государственного музыкального театра имени Мукими Достон Хакбердиев, художник – Джалаладдин Рахимов, директор постановки – Акмал Тураев.

Постановка была тепло принята бакинским зрителем, публика с интересом наблюдала за хорошо знакомым сюжетом, искренне смеялась над диалогами героев.

Напомним, что в рамках Дней культуры Узбекистана в Баку, прошедших 1-4 августа, при организации министерства культуры Узбекистана, состоялись концерты, показы театральных постановок, книжная выставка и другие мероприятия.