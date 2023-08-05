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Деятели культуры Узбекистана совершили экскурсию по Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО)

Культура Материалы 5 августа 2023 10:21 (UTC +04:00)
Деятели культуры Узбекистана совершили экскурсию по Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Деятели культуры и искусства Узбекистана совершили экскурсию по древней части Баку – Ичеришехер, сообщает Trend Life.

Ознакомительная прогулка, в ходе которой состоялось посещение исторических и архитектурных памятников, знаковых мест Ичеришехер прошла в рамках Дней культуры Узбекистана в Баку.

Гостям было рассказано об истории, культуре и традициях Азербайджана. На память об экскурсии у деятелей искусств Узбекистана остались многочисленные фотографии, сделанные в солнечном Баку.

Напомним, что в рамках Дней культуры Узбекистана в Баку, прошедших 1-4 августа при организации министерства культуры Узбекистана, состоялись концерты, показы театральных постановок, книжная выставка и другие мероприятия, которые были встречены азербайджанской публикой с огромным интересом.

Деятели культуры Узбекистана совершили экскурсию по Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО)
Деятели культуры Узбекистана совершили экскурсию по Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО)
Деятели культуры Узбекистана совершили экскурсию по Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО)
Деятели культуры Узбекистана совершили экскурсию по Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО)
Деятели культуры Узбекистана совершили экскурсию по Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО)
Деятели культуры Узбекистана совершили экскурсию по Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО)
Деятели культуры Узбекистана совершили экскурсию по Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО)
Деятели культуры Узбекистана совершили экскурсию по Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО)
Деятели культуры Узбекистана совершили экскурсию по Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО)
Деятели культуры Узбекистана совершили экскурсию по Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО)
Деятели культуры Узбекистана совершили экскурсию по Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО)
Деятели культуры Узбекистана совершили экскурсию по Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО)
Деятели культуры Узбекистана совершили экскурсию по Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО)
Деятели культуры Узбекистана совершили экскурсию по Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО)
Деятели культуры Узбекистана совершили экскурсию по Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО)
Деятели культуры Узбекистана совершили экскурсию по Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО)
Деятели культуры Узбекистана совершили экскурсию по Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО)
Деятели культуры Узбекистана совершили экскурсию по Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО)
Деятели культуры Узбекистана совершили экскурсию по Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО)
Деятели культуры Узбекистана совершили экскурсию по Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО)
Деятели культуры Узбекистана совершили экскурсию по Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО)
Деятели культуры Узбекистана совершили экскурсию по Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО)
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