Эльчин Азизов выступил на открытии международного фестиваля "Каспийские сезоны" в Астрахани (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, солист Большого театра России Эльчин Азизов выступил на открытии третьего Международного фестиваля классического искусства "Каспийские сезоны" в Астрахани (Россия), сообщает Trend Life.

Фестиваль торжественно открылся грандиозным концертом на Соборной площади Астраханского кремля, объединив звезд мировой сцены. В сопровождении Симфонического оркестра прикаспийских государств (в его составе более 60 музыкантов из России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана) под управлением дирижера Михаила Голикова выступили народный артист Азербайджана, солист Большого театра России Эльчин Азизов, солист Большого театра, заслуженный артист России Ильдар Абдразаков, лауреат международных конкурсов, солистка оперной труппы Мариинского театра Ольга Пудова, иранский композитор и музыкант Мехди Хоссейни, заслуженный деятель Казахстана, солист театра "Астана опера" Нурлан Бекмухамбетов и заслуженная артистка Туркменистана Лейли Окдирова.

В качестве хореографического сопровождения выступили участники Астраханского театра танца. Гостям было также представлено необыкновенное мультимедийное шоу с применением современных технологий. Декорации, 3D-проекции, игра света и звука слились воедино, создавая волшебную атмосферу. Кроме того, впервые на мероприятии были задействованы сценические фонтаны. Они не только оформили музыкальные композиции, но и подчеркнули уникальность фестиваля.

С 25 по 28 августа в Астраханской филармонии пройдут концерты, в которых также примет участие азербайджанский тарист Арслан Новрасли. Фестиваль продлится до 6 сентября.