"Ethno-jazz" Арслана Новрасли на Международном фестивале "Каспийские сезоны" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При поддержке министерства культуры Азербайджана исполнитель на таре Арслан Новрасли и его группа "Ethno-jazz" представили нашу страну на "Днях Азербайджана" в рамках Международного фестиваля классического искусства "Каспийские сезоны" в Астрахани (Россия), сообщили Trend Life в ведомстве.

Фестиваль призван стать эффективным проектом для развития культурного диалога и сотрудничества в гуманитарной сфере между прикаспийскими государствами.

Концерт исполнителя на таре Арслана Новрасли, который состоялся в Астраханской государственной филармонии, был встречен с большим интересом.

Были исполнены композиции, написанные как на основе классических джазовых стандартов, так и на темы произведений азербайджанских композиторов.

В программу также была включена азербайджанская народная песня "Ay Laçın".

Отметим, что в состав группы "Ethno-jazz" входят Арслан Новрасли (тар), Ниджат Асланов (фортепиано), Салим Мамедов (бас-гитара), Гасан Билалов (ударные).