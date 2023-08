Мир турецких и корейских сериалов в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева в течение двух вечеров прошел концерт симфонического оркестра из Казахстана - BN Team Orchestra с программами саундтреков "Мир турецких сериалов" и "Мир корейских сериалов", сообщает Trend Life.

BN Team Orchestra - творческая и креативная команда молодых и энергичных музыкантов, актеров и артистов разных жанров из Казахстана. В эти вечера зрители смогли послушать саундтреки из таких сериалов, как Muhteşem Yüzyıl, Kara Sevda, Erkenci Kuş, Sən çal kapımı, Çukur, Hercai, Min bir gecə, Boys Over Flowers, All In, Scarlet Heart: Ryeo, Full House и т.д.

Эта музыка - не просто сопровождение сериалов, а целый симфонический мир, который завораживает, погружает в атмосферу кино, передаёт все переживания экранных героев и запоминается навсегда. Программы были исполнены в авторском стиле BN Team Orchestra в сопровождении симфонического оркестра, хора, солистов и показа кадров из сериалов на большом экране.