Второй день Международного кинофестиваля Salam в Баку – Delegation, Sea Sparkle, основы сценарного искусства (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во второй день Международного юношеского кинофестиваля Salam, открытие которого состоялось вчера в Зира Экопарке, для участников были продемонстрированы фильмы “Delegation”(2023, Польша, Израиль, Германия, реж.: Asaf Saban) и “Sea Sparkle ”(2023, Бельгия, Нидерланды реж.: Domien Huyghe), cообщает Trend Life.

Программный директор фестиваля, писатель – сценарист Наргиз Багирзаде также провела семинар по основам сценарного искусства. Во время семинара участники узнали, как идеи превращаются в сценарий и как появляются главные герои историй.

После вышеуказанной программы у участников было свободное время для съёмок своих фильмов, которые они представят в киномарафоне.

Киностудия «Нариманфильм» проводит Международный юношеский кинофестиваль Salam при поддержке Министерства Культуры, Министерства Науки и Образования, а также генеральном спонсорстве PASHA Holding.

Основная цель фестиваля - создание дружественных связей среди подростков Азербайджана и других стран, пропаганда культуры нашей Родины, воспитание юношества в соответствии со всемирными духовными ценностями, а также содействие формированию хорошего художественного вкуса и понимания кино у юного поколения посредством демонстрации высококачественных профессиональных фильмов.

Первый фестиваль "Салам" был проведен со 2 по 5 сентября 2019 года. Показы фильмов разных стран, проведение встреч с режиссёрами и актёрами, обсуждение фильмов, а также демонстрация снятых подростками короткометражных видеороликов на большом экране произвели на гостей и участников особое впечатление. Каждый из 300 подростков провели эти четыре дня с большим удовольствием. Фестиваль, объединивший представителей 11 стран (Германия, Италия, Македония, Грузия, Россия, Украина, Турция, Хорватия, Индия, Пакистан и Азербайджан), смог занять свое уникальное место в культурной жизни нашего общества, вызвал положительные отзывы как в Азербайджане, так и в других странах. Вследствие этого, для участия во втором кинофестивале "Салам" поступали заявки как из школ Баку и регионов, так и из зарубежных стран.

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