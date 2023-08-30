Хусния Мурватова снялась в российском сериале, или "Абрикосовая горечь" азербайджанской актрисы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженная артистка Азербайджана, актриса Бакинского муниципального театра Хусния Мурватова приняла участие в съемках российского сериала "Абрикосовая горечь", сообщает Trend Life.

"Абрикосовая горечь" - проект производства российской кинокомпании GP Cinema и белорусской компании для российского телеканала "Домашний". Режиссер-постановщик сериала – заслуженный артист России Александр Мохов, продюсеры - Лилия Ковалевич, Ирина Босова и Марина Хрипунова.

Одну из основных ролей в сериале – образ Мялейки исполнила заслуженная артистка Азербайджана Хусния Мурватова. В данном проекте актрису представило азербайджанское агентство Azerbaijan Actors Agency, которое более 10 лет представляет наших актеров за пределами страны в зарубежных фильмах и сериалах.

"На роль я была утверждена посредством кастинга, на первом этапе были отправлены фотографии актеров, затем несколько актеров, которые были выбраны, записали видеоролики с диалогами своих героев. После этого кастинг-директор Сабухи Мамедов сообщил мне, что я прошла пробы и утверждена на роль в сериале "Абрикосовая горечь". Выражаю признательность Сабухи Мамедову за высокопрофессиональную работу, для меня это интересный опыт, возможность поработать с кинематографистами России и Беларуси. Очень рада сотрудничеству с режиссером Александром Моховым, съемки оставили замечательные впечатления, я же со своей стороны старалась представить азербайджанское искусство и культуру на высоком уровне", - сказала Trend Life Хусния Мурватова, добавив, что съемки прошли в Минске.

Отметим, что наряду с Хуснией Мурватовой, в сериале также снялись азербайджанский актер Рустам Джабраилов и режиссер, сценарист Фуад Шабанов, который на протяжении долгих лет проживает и работает в Москве.

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