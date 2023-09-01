В Баку приедет оскароносный режиссер

БАКУ /Trend Life/ - С 6 по 10 сентября 2023 года в Киноцентре "Низами" в Баку при организации Азербайджанской ассоциации анимации и при поддержке министерства культуры, Агентства кино Азербайджанской Республики пройдет 6-й Международный фестиваль анимации для детей и взрослых ANIMAFILM, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры.

Ранее организаторы фестиваля объявили об обширной программе и начале продажи билетов.

Также стал известен список международного жюри и иностранных гостей фестиваля.

В состав международного жюри вошли - Исмаил Иман (Азербайджан), Изабель Фавез (Швейцария), Ана Чубинидзе (Грузия), Огтай Юсибов (Азербайджан, Финляндия), Оливье Катерин (Франция) и Техзиб Хурана (Индия).

Специальными гостями фестиваля станут – Масуд Панахи (Азербайджан, Германия), Кирит Кхурана (Индия), Мэттью Лайон (Канада) и Михаэль Дюдок де Вит (Нидерланды).

Отметим, что работа Михаэля Дюдок де Вита "Отец и дочь" удостоена ряда международных призов, в том числе премии "Оскар" в 2001 году в номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм" и премии BAFTA в 2001 году в категории "Лучшая анимационная короткометражка".

Режиссер представит на фестивале в Баку номинированный на "Оскар" фильм "Красная черепаха", который он снял совместно с известной японской анимационной компанией Studio Ghibli. Наряду с этим, в рамках фестиваля режиссер проведет мастер-классы.

Мэттью Лайон является одним из ведущих мировых экспертов в индустрии анимации, за свою 25-летнюю карьеру он завоевал множество наград, работая с Netflix, Apple TV и др.

В программе "Классические азербайджанские анимационные фильмы" с участием Масуда Панахи состоятся показ и обсуждение его легендарной работы "Pıspısa xanım və Siçan bəy" (Tıq-Tıq Xanım).

Кирит Кхурана, директор фестиваля AniMela, представит бакинским зрителям программу "Лучшие индийские анимационные фильмы, удостоенные наград".

Отметим, что все собранные средства от продажи билетов будут направлены на поддержку женщин-режиссеров страны.

Также в рамках фестиваля при поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству будут организованы воркшоп и финансовая программа "Права женщин через анимационные фильмы". Принять участие в программе получат право пять авторов. Участники проекта пройдут обучение у Изабель Фавез и Оливье Катерина. Выбранные анимационные проекты будут представлены публике на "ANIMAFILM School: конкурс питчингов".

Соорганизатор фестиваля - ООО "PERI FILM"

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