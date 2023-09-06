Министр культуры Азербайджана принял участие в открытии Международной выставки "Шелковый путь" в Китае (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Делегация министерства культуры Азербайджана с третьего сентября находится с визитом в Китайской Народной Республике, сообщили Trend Life в ведомстве.

Делегация, возглавляемая министром культуры Азербайджана Адилем Керимли, 6 сентября приняла участие в церемонии открытия 6-й Международной культурной выставки "Шелковый путь" в городе Дуньхуан провинции Ганьсу.

Вначале делегация ознакомилась с выставкой культурного туризма, на которой представлены фотографии, книги и образцы изобразительного искусства и другие экспонаты, посвященные истории и культурному наследию регионов Китая, расположенных вдоль Шелкового пути, роли Шелкового пути в историко-культурных связях и т.д.

Отметим, что Международная культурная выставка "Шелковый путь" проводится ежегодно с 2016 года. В текущем году в ней принимают участие более 1 200 местных и иностранных представителей. В рамках двухдневной Международной выставки проходят различные форумы, семинары, симпозиумы, концертные программы.

Также министр культуры Азербайджана Адиль Керимли встретился с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ли Шулейем и руководителем Администрации национального культурного наследия Ли Чунем.

Визит азербайджанской делегации в Китай продлится до 9 сентября.