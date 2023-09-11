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Заслуженный артист Азербайджана Ильхам Назаров выступит в Казахстане

Культура Материалы 11 сентября 2023 13:25 (UTC +04:00)
Заслуженный артист Азербайджана Ильхам Назаров выступит в Казахстане

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана, оперный певец, доктор философии по искусствоведению Ильхам Назаров выступит на сцене Казахской государственной филармонии имени Жамбыла в городе Алматы, сообщает Trend Life.

Программа под названием "Жемчужины хоровой музыки", приуроченная к открытию концертного сезона Государственной хоровой капеллы имени Б. Байкадамова, будет представлена вниманию слушателей 12 сентября.

В программе выступят заслуженный деятель Казахстана Зарина Алтынбаева (сопрано), заслуженный артист Азербайджана Ильхам Назаров (контратенор), Ирина Гавриленко (орган) и Государственный академический симфонический оркестр Республики Казахстан имени Т. Абдрашева.

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