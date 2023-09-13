Азербайджанский фильм удостоен приза "Лучшее визуальное решение" Almaty Animation Festival в Казахстане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Фильм азербайджанского режиссера Назрин Агамалиевой "Hadis" получил приз за "Лучшее визуальное решение" в основном конкурсе состоявшегося в Алматы (Казахстан) фестиваля анимационного кино Almaty Animation Festival, сообщает Trend Life.

Фестиваль был представлен в рамках VIII международного кинофестиваля Baiqonyr (Байконур). Знаковым событием внеконкурсной программы VIII кинофестиваля Baiqonyr стало проведение II международного форума кинокритиков и киноведов. В его работе принимал участие азербайджанский киновед Ульви Мехти.

Среди лауреатов Almaty Animation Festival:

«Лучший анимационный фильм» – «Белый-белый день» (Россия, Франция, Канада), реж. Василий Чирков.

«Лучший экспериментальный анимационный фильм» – «Ашмётки» (Россия), реж. Алиса Шадрина.

«Лучший звук» – «Уважаемые пассажиры» (Россия), реж. Макс Куликов.

Специальный приз жюри – «Метаморфозы» (Казахстан), реж. Айтолкын Алменова.

Специальный приз за вклад в популяризацию казахского национального стиля в анимации – «Kandai rakat sabiler zhulamagan!» (Казахстан), реж. Маржан Жубаныш.

За свою семилетнюю историю кинофестиваль Baiqonyr получил заслуженное признание на всем постсоветском пространстве как киносмотр, созданный специально для поддержки молодых талантливых кинематографистов. Организуется мероприятие при содействии Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.