Азербайджанский виртуоз стал лауреатом престижного конкурса имени Шимановского в Польше (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Лауреат международных конкурсов, заслуженный артист Азербайджана, скрипач-виртуоз Эльвин Ходжа Ганиев стал победителем престижного Международного конкурса имени Кароля Шимановского (Karol Szymanowski International Music Competition), который прошел в польском городе Катовице, сообщает Trend Life.

Звание лауреата премии международного конкурса класса "А" открывает Эльвину дорогу на лучшие концертные площадки и коллаборации с самыми известными музыкантами и коллективами мира.

Напомним, что 26-летний Эльвин - представитель большой музыкальной династии, внук прославленного скрипача, народного артиста Азербайджана Сарвара Ганиева и пианистки Тамиллы Джафаровой, сын известного виолончелиста Хайретдина Ходжа и пианистки Нармины Ганиевой, которые являются преподавателями Билькентского университета Анкары и солистами Билькентского симфонического оркестра. Его дядя – скрипач, заслуженный артист, профессор Тогрул Ганиев, также является преподавателем Билькентского университета Анкары. Эльвина с детства называли вундеркиндом, а ныне - "азербайджанским Паганини". Он является выпускником Билькентского университета (Турция) и Университета искусств в Цюрихе (Швейцария), лауреатом международных конкурсов и фестивалей. После победы на Международном конкурсе молодых музыкантов, который проходил в 2010 году в Италии, Папа Римский наградил Эльвина Ганиева орденом. Он много концертирует за рубежом, выступал соло и на концертах в США, Италии, Швейцарии, Англии, России, Франции, Бельгии, Турции, Испании, Франции, Польше и других странах. Его имя включено в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана.