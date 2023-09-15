В АМИ Trend представлен проект "Карабах", снятый в городе Шуша (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В АМИ Trend состоялась презентация музыкального видеопроекта "Qarabağ" (Карабах), съемки которого прошли в городе Шуша, сообщает в пятницу Trend Life.

Вначале мероприятия минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

Видеопроект снят режиссером Самиром Гуламовым на композицию "Qarabağ" в исполнении актрисы Азербайджанского государственного академического музыкального театра, талантливой вокалистки Аян Тохиди (меццо-сопрано). Автором музыки и слов к композиции является сама Аян Тохиди.

"Сегодня важный день в моей жизни и творческой карьере – я представляю проект, посвященный Карабаху. Славная Победа в 44-дневной Отечественной войне золотыми буквами вписана в историю Азербайджана. Счастье Победы нам подарила доблестная армия Азербайджана под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева", - сказала Тохиди.

Режиссер Самир Гуламов рассказал о работе над видеопроектом, выразив слова благодарности всем, кто оказал содействие проведению съемок в городе Шуша.

"В этой работе мы хотели продемонстрировать завораживающую красоту природы и исторические памятники города Шуша", - подчеркнул он.

Отметим, что Самир Гуламов является режиссером Азербайджанского государственного академического музыкального театра. Ранее он также снимал видеопроекты, короткометражные фильмы, посвященные Карабаху.

Оператором видеопроекта "Qarabağ" является Мурад Гасанов, монтажер – Эльмир Мамедов.