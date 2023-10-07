Лянкяранский театр отметит 50-летний юбилей в Баку

БАКУ /Trend Life/ - Лянкяранский государственный драматический театр станет очередным участником проекта "Qonaq teatr" (Театр-гость), реализуемого министерством культуры и Союзом театральных деятелей Азербайджана (СТДА). Об этом сказала Trend Life ответственный секретарь СТДА Аида Гафарова.

16 октября в 18.00 коллектив Лянкяранского государственного драматического театра, отмечающий 50-летний юбилей, представит на сцене СТДА спектакль "Cəmilə" (Джамиля) по повести Чингиза Айтматова. Режиссер-постановщик спектакля - Имран Али Гурбан, художник-постановщик - Тарлан Садыгов, композитор - Азер Гаджиаскерли.

Аида Гафарова подчеркнула, что проект "Qonaq teatr" проводится с мая 2023 года, его цель – демонстрация на сцене Союза театральных деятелей спектаклей из репертуара театров, которые отмечают в текущем году юбилей (в основном региональных театров), освещение деятельности театров, создание условий для новых творческих поисков и т.д.

В прошлом театральном сезоне четыре театра - Агдамский, Шекинский, Мингячевирский и Сумгайытский государственные драматические театры представили свои постановки на большой сцене Союза театральных деятелей.

В новом театральном сезоне участники проекта - Газахский и Лянкяранский государственные драматические театры, Иреванский государственный Азербайджанский драматический театр и Нахчыванский государственный национальный музыкальный драматический театр.

Отметим, что Лянкяранский государственный драматический театр имеет богатую историю. Театр начал свою деятельность в далеком 1891 году с постановки пьесы "Oddan alova, və ya yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük" (Из огня да в полымя, или Из дождя да в ливень) Наджаф бека Везирова.

Деятельность театра, действовавшего с 1949 года как народный театр, была восстановлена 6 декабря 1973 года и продолжается до сих пор в качестве государственного театра.

В репертуар театра входят классические и современные образцы азербайджанской и мировой драматургии. Коллектив театра гастролирует по Азербайджану и за его пределами, успешно представляет нашу страну на многих международных театральных фестивалях.