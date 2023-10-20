Как Дон Рафаэлло оказался в Мингячевире? (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Труппа Азербайджанского государственного театра юного зрителя выступила в Мингячевире, сообщили Trend Life в театре.

Гастроли прошли в рамках серии мероприятий, организованных министерством культуры Азербайджана и посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, а также 150-летию азербайджанского профессионального национального театра.

На сцене Мингячевирского государственного драматического театра актеры из Баку продемонстрировали постановку "Дон Рафаэлло – тромбонист" по пьесе итальянского драматурга Пеппино де Филиппо.

Режиссером-постановщиком спектакля является народная артистка Азербайджана Джаннет Салимова. В постановке заняты заслуженные артисты Шовги Гусейнов, Гюляр Набиева, Нофель Велиев, актеры Ирада Рашидова, Рамиль Мамедов, Айдын Демиров.

Спектакль повествует о нелегкой судьбе музыканта, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. По словам Дона Рафаэлло, он написал несколько опер и балетов. Дома же совсем нечего есть, ситуация тяжелая.

Эту пронзительную историю про музыканта ярко, интересно и крайне чувственно рассказали актеры театра. Сюжет спектакля побуждает зрителей искать ответы на многие жизненные вопросы. Игра артистов была настолько эмоциональной и проникновенной, что публика не могла оторвать взгляда от сцены.