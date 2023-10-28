В QGallery открылась выставка Тараны Сеид "Магия цвета" – энергетика и красочность мастихиновой живописи (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В бакинской художественной галерее QGallery состоялось открытие персональной выставки члена Союза художников Азербайджана, преподавательницы Художественного училища имени Азима Азимзаде Тараны Сеид "Магия цвета", сообщает Trend Life.

У любого творческого человека, композитора, художника или поэта произведение рождается сначала где-то в глубине души, в сердце, голове. Далее все это выплескивается наружу. А следующий этап, пожалуй, самый сложный - свое состояние души нужно показать всему миру. Ведь искусство - это форма жизни, форма существования, это видение мира и себя самого. Например, изобразительное искусство состоит из света, тени, цветов, тонов, фактуры, линий и пятен. И мир вокруг нас состоит из того же.

Все это в своих около тридцати полотнах постаралась передать Тарана Саид, которая использует ставшее в последнее время очень популярным направление художественного искусства – мастихиновую живопись, отличающуюся крупными мазками с рельефной фактурой, превалированием ярких и сочных красок, а также множеством визуальных эффектов. Произведения, выполненные в мастихиновой технике, похожи на пазлы или аппликации. Основная причина заключается в объемности изображения, которое формирует художник с помощью густых масляных или акриловых красок и специального инструмента – мастихина.

"С детства у меня была особая любовь к изобразительному искусству, я посещала курсы. После школы хотела поступить в Азербайджанскую государственную академию художеств, но поступила на факультет международного права Бакинского государственного университета. Впоследствии все же осуществила свою мечту и окончила факультет живописи Азербайджанской академии художеств, где моими учителями были известные мастера кисти. В своих работах я противопоставляю цвета другу другу и в то же время гармонизирую их, создавая полотна в жанре реализма и импрессионизма, используя мастихин. Это специальный инструмент, использующийся в масляной живописи для смешивания или удаления незасохших остатков красок, очистки палитры или нанесения густой краски на холст. Мои работы - это своеобразный мастихинизм, хотя официально такого жанра нет", – сказала Trend Life Тарана Сеид.

Выступившие народные художники Салхаб Мамедов, Ариф Гусейнов, заслуженный деятель искусств Зиядхан Алиев отметили, что работы художницы отличаются необычностью композиций, созданных с использованием наложения разных изображений друг на друга.

Тарана Сеид всегда выбирает яркие краски и цвета, её работы волшебные, они зачаровывают. Ранее они были представлены в США, Франции, Италии, Турции, Австрии и других странах.

Произведения Тараны Сеид обладают сильной энергетикой, притягивая взоры любителей искусства и действительно поражая своей красочностью. В каждом из ее произведений есть присущая именно ей индивидуальность, каждое полотно важно рассматривать вживую, чтобы увидеть интенсивность мазка и плавный переход оттенков. Именно они придают оригинальным картинам Тараны особый смысл, который каждый раскрывает для себя по-своему...

Фото – Вугар Иманов