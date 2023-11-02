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"Аршин мал алан" представлен на узбекском языке (ВИДЕО, ФОТО)

Культура Материалы 2 ноября 2023 16:23 (UTC +04:00)
"Аршин мал алан" представлен на узбекском языке (ВИДЕО, ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Государственным институтом искусства и культуры Узбекистана (ГИИКУ) при поддержке Азербайджанского культурного центра (АКЦ) имени Гейдара Алиева в Узбекистане, в театральном здании Института на узбекском языке была поставлена знаменитая оперетта "Аршин мал алан" великого азербайджанского композитора, основоположника национального музыкального искусства, автора первой на Востоке оперы Узеира Гаджибейли, сообщили Trend Life в пресс-службе АКЦ.

Музыкальную комедию поставил заведующий кафедрой музыки и театрального актерского мастерства ГИИКУ, доцент Шерзод Махаммадиев.

Узбекская публика, питающая большую любовь к восточной музыке, особенно к национальной и классической музыкальной культуре Азербайджана, отличающейся своим многообразием и богатством, с большим интересом приняла всемирно известную оперетту "Аршин мал алан". Спектакль демонстрировался в сопровождении специального оркестра при институте.

Выступивший в заключении мероприятия, ректор ГИИКУ Элдор Шерманов рассказал о произведении "Аршин мал алан", отметив его большую популярность в Узбекистане. Он подчеркнул, что оно переведено более чем на 75 языков мира и показано в 187 театрах 76 стран. Ректор также отметил, что Шуша представляет собой колыбель культуры Азербайджана и что этот город является культурной столицей не только Азербайджана, но и всего тюркского мира.

Представитель АКЦ Юсиф Маммадов в своем выступлении отметил высокий уровень игры актеров, с особым энтузиазмом работавших над опереттой, и выразил благодарность руководству института, а также режиссеру спектакля. Было отмечено, что при поддержке АКЦ многие азербайджанские спектакли уже были продемонстрированы на сценах Узбекистана, и работа в этом направлении продолжается.

Он подчеркнул, что сюжет "Аршин мал алан", встреченный зрителями с большим интересом и бурными аплодисментами, еще раз стал доказательством близости двух народов друг к другу. Несмотря на то, что со времени создания и постановки оперетты прошло почти сто лет, интерес и симпатия зрителей к ней со временем возрастают и причина этого в том, что в основу сюжета заложены эпизоды, взятые из жизни народа.

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"Аршин мал алан" представлен на узбекском языке (ВИДЕО, ФОТО)
"Аршин мал алан" представлен на узбекском языке (ВИДЕО, ФОТО)
"Аршин мал алан" представлен на узбекском языке (ВИДЕО, ФОТО)
"Аршин мал алан" представлен на узбекском языке (ВИДЕО, ФОТО)
"Аршин мал алан" представлен на узбекском языке (ВИДЕО, ФОТО)
"Аршин мал алан" представлен на узбекском языке (ВИДЕО, ФОТО)
"Аршин мал алан" представлен на узбекском языке (ВИДЕО, ФОТО)
"Аршин мал алан" представлен на узбекском языке (ВИДЕО, ФОТО)
"Аршин мал алан" представлен на узбекском языке (ВИДЕО, ФОТО)
"Аршин мал алан" представлен на узбекском языке (ВИДЕО, ФОТО)
"Аршин мал алан" представлен на узбекском языке (ВИДЕО, ФОТО)
"Аршин мал алан" представлен на узбекском языке (ВИДЕО, ФОТО)
"Аршин мал алан" представлен на узбекском языке (ВИДЕО, ФОТО)
"Аршин мал алан" представлен на узбекском языке (ВИДЕО, ФОТО)
"Аршин мал алан" представлен на узбекском языке (ВИДЕО, ФОТО)
"Аршин мал алан" представлен на узбекском языке (ВИДЕО, ФОТО)
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