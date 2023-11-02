"Аршин мал алан" представлен на узбекском языке (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Государственным институтом искусства и культуры Узбекистана (ГИИКУ) при поддержке Азербайджанского культурного центра (АКЦ) имени Гейдара Алиева в Узбекистане, в театральном здании Института на узбекском языке была поставлена знаменитая оперетта "Аршин мал алан" великого азербайджанского композитора, основоположника национального музыкального искусства, автора первой на Востоке оперы Узеира Гаджибейли, сообщили Trend Life в пресс-службе АКЦ.

Музыкальную комедию поставил заведующий кафедрой музыки и театрального актерского мастерства ГИИКУ, доцент Шерзод Махаммадиев.

Узбекская публика, питающая большую любовь к восточной музыке, особенно к национальной и классической музыкальной культуре Азербайджана, отличающейся своим многообразием и богатством, с большим интересом приняла всемирно известную оперетту "Аршин мал алан". Спектакль демонстрировался в сопровождении специального оркестра при институте.

Выступивший в заключении мероприятия, ректор ГИИКУ Элдор Шерманов рассказал о произведении "Аршин мал алан", отметив его большую популярность в Узбекистане. Он подчеркнул, что оно переведено более чем на 75 языков мира и показано в 187 театрах 76 стран. Ректор также отметил, что Шуша представляет собой колыбель культуры Азербайджана и что этот город является культурной столицей не только Азербайджана, но и всего тюркского мира.

Представитель АКЦ Юсиф Маммадов в своем выступлении отметил высокий уровень игры актеров, с особым энтузиазмом работавших над опереттой, и выразил благодарность руководству института, а также режиссеру спектакля. Было отмечено, что при поддержке АКЦ многие азербайджанские спектакли уже были продемонстрированы на сценах Узбекистана, и работа в этом направлении продолжается.

Он подчеркнул, что сюжет "Аршин мал алан", встреченный зрителями с большим интересом и бурными аплодисментами, еще раз стал доказательством близости двух народов друг к другу. Несмотря на то, что со времени создания и постановки оперетты прошло почти сто лет, интерес и симпатия зрителей к ней со временем возрастают и причина этого в том, что в основу сюжета заложены эпизоды, взятые из жизни народа.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!