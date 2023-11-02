Бакинская осень с азербайджанской фабрикой звезд на гала-концерте во Дворце Гейдара Алиева (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - 3 ноября в 19:00 во Дворце Гейдара Алиева состоится гала-концерт конкурса "Bakı payızı-2023. 35 il sonra" (Бакинская осень – 2023. 35 лет спустя), сообщает Trend Life.

В преддверии праздничного вечера автор проекта, художественный руководитель и режиссер Севиндж Керимова и музыкальный продюсер, супервайзер, композитор Микаил Векилов поделились с Trend Life своими впечатлениями.

Проект реализуется при поддержке Best Cast Talent Agency & Golden Arts entertainment, министерства культуры Азербайджана и Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой. Генеральный спонсор - Nizami Boutique House. Организатор – Сабина Гасанова.

Напомним, что Севиндж Керимова и Микаил Векилов на протяжении около 30 лет живут и работают в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке (США). Севиндж Керимова – первая в Азербайджане женщина-клипмейкер. Она снимала видеоклипы для наших звезд, музыкальные программы и фильмы, которые транслировались по всему Советскому Союзу, их посмотрело около 200 миллионов зрителей. Она является директором и продюсером легендарной группы "Карван", а также создателем и режиссером "Бакинской осени", популярной в 80-х годах. Микаил Векилов – автор хитов группы "Карван". Кстати, их проект в мае 2022 года - грандиозный вечер мегапопулярной в 80-х годах группы "Карван" под названием "Легенда возвращается" во Дворце Гейдара Алиева вызвал большой интерес публики.

Микаил Векилов: "В 1988 году конкурс подарил азербайджанской эстраде ярких звезд, сегодня уже заслуженных и народных артистов, среди которых Фаиг Агаев, Айгюн Кязымова, Зульфия Ханбабаева, Алмаз Алескерова, Ильгар Хаял, Самир Багиров, Арзу Рзаев, Аббас Ахмед. Прошло 35 лет и моя супруга Севиндж ханум решила возобновить проект, который был осуществлен по пяти направлениям – вокал, хореография, оригинальный жанр, музыкальные группы и композиторство. Азербайджан всегда был кладезем талантов, и нашей задачей было не только выявить их, но и повысить уровень эстрадного искусства, чтобы больше звучало качественной отечественной и зарубежной музыки. Мы очень рады, что провели этот конкурс, и зрители воочию увидят новые таланты и услышат композиции. Я уверен, что наши участники, среди которых есть уникальные голоса, в будущем обязательно представят страну на очень высоком уровне".

Севиндж Керимова: "Наш конкурс вызвал большой интерес, прошли отборочные туры с участием более 250 человек, много талантов. С теми, кто прошел отбор – 45 человек, мы стали заниматься на протяжении шести месяцев. Наша главная цель – это представление страны на международном уровне, поэтому перед конкурсантами ставилась задача исполнять не только на национальном, но и зарубежном языке. И это только вокалисты. А еще около двадцати хореографических и других групп. В гала-концерте выступят около 130 участников, и все будет представлено в формате театрализованного шоу. Наши участники также проявят свои актерские способности. Все направлено на повышение уровня и дальнейшее участие на международных площадках, у каждого есть шанс показать себя миру и стать известным! И будем помогать с репертуаром, заниматься имиджем, снимать клипы и т.д. Мы создали в Азербайджане настоящую "фабрику звезд". Талантливую молодежь ждет путевка в большую жизнь!"

Гала-концерт "Bakı payızı-2023. 35 il sonra" – это фантастическое шоу, на котором зритель "отправится" в путешествие во времени и пространстве. Под звуки музыки, сопровождаемой современными световыми эффектами и 3D-оформлением, вы перенесетесь в старый Баку с его узкими улочками, в древний Египет с величественными пирамидами, Италию, Америку и другие места, а затем вновь вернетесь к берегам родного Каспия… И зрители первыми узнают имена победителей конкурса – лучших вокалистов, композиторов, танцоров, музыкальных групп, услышат как новые хиты в их исполнении, так и старые в новой аранжировке. Каждый номер, каждая песня и композиция – это театрализованное синтетическое представление, феерический мюзикл! На гала-концерте будет представлено 16 новых авторских песен, в том числе Микаила Векилова. Новые звезды выйдут на одну сцену с мега-звездами Азербайджана, выступив дуэтом. Всё это и многое другое ждет вас 3 ноября во Дворце Гейдара Алиева. Не упустите возможность насладиться выступлениями звезд, отправившись вместе с ними в увлекательное музыкальное путешествие!

Для приобретения билетов: https://iticket.az/events/concerts/baku-autumn-2023-gala-concer/100234

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