Коллектив Самаркандского театра посетил Союз театральных деятелей Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Творческий коллектив Самаркандского музыкально-драматического театра (Узбекистан) посетил Союз театральных деятелей Азербайджана (СТДА), сообщила Trend Life ответственный секретарь СТДА Аида Гафарова.

На встрече исполняющий обязанности председателя Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист Гаджи Исмаилов рассказал о богатом пути развития, который прошел азербайджанский национальный театр, отмечающий в текущем году свое 150-летие, деятельности Союза театральных деятелей Азербайджана, ознакомил с условиями, созданными в СТДА для творческих личностей, в том числе для представителей молодежи.

На встрече актеры театра - заслуженные артисты Узбекистана Бахтиёр Рахимов, Мехри Хакимова, Солижон Хакимов, актеры Искандер Султанов, Гулистон Джабборова, Абдулазиз Тоштемиров, Турдимурод Худойбердиев, Гёзель Курбанова, Шохсанам Облокулова, Бехруз Гурбоналиев, Сарвиноз Саитова, Хусен Махмудов, а также заслуженный артист Азербайджана Сарвар Алиев были награждены почетными дипломами СТДА.

Коллектив Самаркандского музыкально-драматического театра выразил признательность за теплый прием.

Отметим, что с 31 октября по четвертое ноября в городах Шуша и Баку проходит I Международный театральный фестиваль ТЮРКСОЙ.

В фестивале, наряду с азербайджанскими театрами, участвуют театральные коллективы из других стран-членов ТЮРКСОЙ - Самаркандский музыкально-драматический театр (Узбекистан), Иссык-Кульский музыкально-драматический театр имени Касымалы Джантошева (Кыргызстан), Туркестанский музыкально-драматический театр (Казахстан), Стамбульский государственный театр (Турция), Музыкально-драматический театр имени Махтумкули (Туркменистан).

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