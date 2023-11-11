Воспитанники Фидан Гаджиевой выступили с концертом в честь Дня Победы и Дня Государственного флага (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Международном центре мугама состоялся концерт Музыкальной школы вокала народной артистки Азербайджана Фидан Гаджиевой под названием Vətənim (Моя Родина), посвященный третьей годовщине Дня Победы в 44-дневной Отечественной войне и Дню Государственного флага, сообщает Trend Life.

На открытии минутой молчания была почтена память шехидов. В концертной программе, которая открылась гимном Азербайджана и завершилась композицией легендарного Муслима Магомаева "Синяя вечность", прозвучали патриотические композиции, произведения азербайджанских и мировых классиков. В праздничном вечере также приняли участие детский хор MEZZO и женский камерный оркестр MEZZO, созданные Фидан Гаджиевой, преподаватель Музыкальной школы вокала Фидан Гаджиевой, оперный исполнитель, заслуженный артист Фарид Алиев, ученики народной артистки из Азербайджанской национальной консерватории.

Выступления юных талантов были встречены цветами и овациями зрителей.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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