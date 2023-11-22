"Последний день приговоренного к смерти" в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Нахчыванского государственного национального драматического театра имени Джалила Мамедгулузаде представил в Баку на сцене зала Союза театральных деятелей Азербайджана (СТДА) спектакль "Edama məhkumun son günü" (Последний день приговоренного к смерти) по повести Виктора Гюго, сообщили Trend Life в пресс-службе СТДА.

Показ прошел в рамках проекта "Qonaq teatr" (Театр-гость), реализуемого министерством культуры и Союзом театральных деятелей Азербайджана (СТДА), и был приурочен к 140-летию Нахчыванского государственнного национального драматического театра имени Джалила Мамедгулузаде.

В постановке отражены мысли, чувства человека, осужденного на смерть.

После показа исполняющий обязанности председателя Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист Гаджи Исмаилов поздравил коллектив с юбилеем, и рассказал о славном творческом пути театра.

Затем, за заслуги в развитии национального театрального искусства и по случаю 140-летия, коллективу театра была вручена почетная грамота Союза театральных деятелей Азербайджана. Также почетные грамоты были вручены заслуженному художнику Нахчыванской Автономной Республики Сайяду Байрамову по случаю его 65-летия и главному режиссеру театра Мир Габилю Акперову за постановку спектакля "Edama məhkumun son günü".

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