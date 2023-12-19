В Баку обсудили тему исследования и охраны недвижимого историко-культурного наследия Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках форума "Культурное наследие" прошла очередная панельная дискуссия, посвященная теме исследования и охраны недвижимого историко-культурного наследия Азербайджана, сообщает Trend Life.

Модератором данной панели выступила член Коллегии адвокатов Назлы Ахмедова.

В ходе панельных обсуждений председатель правления Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Шахин Сеидзаде выступил на тему "Охрана, мониторинг, инвентаризация и паспортизация культурного наследия, опыт реставрации и консервации памятников, традиции и современные подходы". Он рассказал об исторических памятниках на территории заповедника.

Начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана Сабина Гаджиева в своем выступлении на тему "Законодательные вопросы в сфере охраны культурного наследия" рассказала об основных направлениях и целях охраны культурного наследия.

Исполнительный директор Института археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана Заур Гасанов выступил на тему "Новые методы исследования археологических памятников: использование современной методологии". Он отметил важность применения современных технологий в археологических исследованиях.

Заместитель председателя правления Центра управления заповедниками при Государственном агентстве по туризму Садагят Давудова выступила на тему "Вопросы законодательства в охране культурного наследия", рассказав об охране объектов наследия в заповедниках. Было отмечено, что основными задачами Центра управления заповедниками являются охрана объектов материального культурного и нематериального исторического наследия, расположенных на территориях заповедников, организация их эффективного использования в туристических целях, развитие их туристического потенциала путем определения туристических маршрутов, поддержка исследовательских работ по охране и популяризации образцов историко-культурного наследия и т.д.

На тему "Управление памятниками культурного наследия, современные технологии и инновации в их охране, подготовка кадров" выступил заместитель руководителя австрийской компании "Atelier Erich Pummer" Чингиз Неманзаде, он проинформировал участников форума о моментах, на которые стоит обратить внимание при реставрации минаретов, новых технологиях, применяемых в этой области.

Телеведущий, историк, экскурсовод Фуад Ахундов выступил на тему "Социальная ответственность населения в охране и использовании памятников архитектуры, государственно-частное партнерство". Фуад Ахундов рассказал о неуместных вмешательствах в фасад исторических зданий.

После выступлений состоялся обмен мнениями по затронутым вопросам и предложениям.

Отметим, что во Дворце "Гюлистан" в Баку прошел форум "Культурное наследие" (18-19 декабря). Форум прошел при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана в рамках мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

На форуме с участием известных историков, археологов, художников, архитекторов, скульпторов и других специалистов состоялись широкие дискуссии по вопросам сохранения, развития и популяризации азербайджанской культуры и национального наследия.

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