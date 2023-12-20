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"Все это о любви" - в Баку выступили солисты Московской оперетты (ФОТО)

Культура Материалы 20 декабря 2023 10:07 (UTC +04:00)
"Все это о любви" - в Баку выступили солисты Московской оперетты (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку в рамках Фестиваля русской культуры "Русская зима" состоялся концерт "Все это о любви" Арт-дуэта "Граэль", сообщает Trend Life.

Концертная программа была организована Русским домом в Баку, министерством культуры Российской Федерации при поддержке Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна.

С приветственным словом к гостям вечера обратился руководитель Русского дома в Баку Ирек Зиннуров. Он вручил памятную статуэтку директору Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, заслуженному работнику культуры Азербайджана Адалету Гаджиеву за активное сотрудничество в 2023 году.

На вечере в исполнении Арт дуэта "Граэль" - ведущих солистов Московского государственного академического театра оперетты (прим. - сокр. назв. "Московская оперетта") Максима Катырева и Юлии Гончаровой под захватывающую хореографию солистов балетной труппы театра прозвучали известные произведения, которые воссоздали атмосферу веселья и радости, наполнив всю аудиторию любовью к музыке. Произведения оперетт зазвучали как никогда проникновенно, даря зрителям возможность погрузиться в мир, где все это - любовь.

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"Все это о любви" - в Баку выступили солисты Московской оперетты (ФОТО)
"Все это о любви" - в Баку выступили солисты Московской оперетты (ФОТО)
"Все это о любви" - в Баку выступили солисты Московской оперетты (ФОТО)
"Все это о любви" - в Баку выступили солисты Московской оперетты (ФОТО)
"Все это о любви" - в Баку выступили солисты Московской оперетты (ФОТО)
"Все это о любви" - в Баку выступили солисты Московской оперетты (ФОТО)
"Все это о любви" - в Баку выступили солисты Московской оперетты (ФОТО)
"Все это о любви" - в Баку выступили солисты Московской оперетты (ФОТО)
"Все это о любви" - в Баку выступили солисты Московской оперетты (ФОТО)
"Все это о любви" - в Баку выступили солисты Московской оперетты (ФОТО)
"Все это о любви" - в Баку выступили солисты Московской оперетты (ФОТО)
"Все это о любви" - в Баку выступили солисты Московской оперетты (ФОТО)
"Все это о любви" - в Баку выступили солисты Московской оперетты (ФОТО)
"Все это о любви" - в Баку выступили солисты Московской оперетты (ФОТО)
"Все это о любви" - в Баку выступили солисты Московской оперетты (ФОТО)
"Все это о любви" - в Баку выступили солисты Московской оперетты (ФОТО)
"Все это о любви" - в Баку выступили солисты Московской оперетты (ФОТО)
"Все это о любви" - в Баку выступили солисты Московской оперетты (ФОТО)
"Все это о любви" - в Баку выступили солисты Московской оперетты (ФОТО)
"Все это о любви" - в Баку выступили солисты Московской оперетты (ФОТО)
"Все это о любви" - в Баку выступили солисты Московской оперетты (ФОТО)
"Все это о любви" - в Баку выступили солисты Московской оперетты (ФОТО)
"Все это о любви" - в Баку выступили солисты Московской оперетты (ФОТО)
"Все это о любви" - в Баку выступили солисты Московской оперетты (ФОТО)
"Все это о любви" - в Баку выступили солисты Московской оперетты (ФОТО)
"Все это о любви" - в Баку выступили солисты Московской оперетты (ФОТО)
"Все это о любви" - в Баку выступили солисты Московской оперетты (ФОТО)
"Все это о любви" - в Баку выступили солисты Московской оперетты (ФОТО)
"Все это о любви" - в Баку выступили солисты Московской оперетты (ФОТО)
"Все это о любви" - в Баку выступили солисты Московской оперетты (ФОТО)
"Все это о любви" - в Баку выступили солисты Московской оперетты (ФОТО)
"Все это о любви" - в Баку выступили солисты Московской оперетты (ФОТО)
"Все это о любви" - в Баку выступили солисты Московской оперетты (ФОТО)
"Все это о любви" - в Баку выступили солисты Московской оперетты (ФОТО)
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