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"Апатия" Хикмета Рагимова на больших экранах (ФОТО)

Культура Материалы 17 января 2024 12:24 (UTC +04:00)
"Апатия" Хикмета Рагимова на больших экранах (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Актер Хикмет Рагимов в качестве режиссера снял свой второй фильм, сообщает Trend Life. Новый фильм Рагимова называется "Apatiya" (Апатия).

Премьера кинокартины, состоится 9 февраля в Park Cinema Flame Towers. После премьеры фильм будет демонстрироваться во всех кинотеатрах страны.

"Apatiya" – драма, рассказывающая историю бедной семьи. Родители забирают малолетнего сына из школы для того, чтобы он нашел работу. На фоне происходящего в доме, где проживают главные герои, происходит убийство.

Автор сценария и режиссер фильма – Хикмет Рагимов, оператор-постановщик – Гасан Асланов, второй режиссер – Эльчин Гулиев, художник-постановщик и художник по костюмам – Мяляксима Мамедова, композитор – Афлатун Абдуллаев.

Роли в фильме исполнили – Турал Бахыш, Шахла Алигызы, Фуад Джабиев, Мухаммед Шахмамедли, Азер Айдемир, Эльшан Аскеров, Ильгара Тосова, Рашад Ибадов, Мубариз Гулиев и другие актеры.

Отметим, что режиссерским дебютом Хикмета Рагимова стал фильм "Çılpaq" (Обнаженный/ The Naked). "Çılpaq", снятый в 2022 году, удостоен международных призов на кинофестивалях в Турции, России и Франции.

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"Апатия" Хикмета Рагимова на больших экранах (ФОТО)
"Апатия" Хикмета Рагимова на больших экранах (ФОТО)
"Апатия" Хикмета Рагимова на больших экранах (ФОТО)
"Апатия" Хикмета Рагимова на больших экранах (ФОТО)
"Апатия" Хикмета Рагимова на больших экранах (ФОТО)
"Апатия" Хикмета Рагимова на больших экранах (ФОТО)
"Апатия" Хикмета Рагимова на больших экранах (ФОТО)
"Апатия" Хикмета Рагимова на больших экранах (ФОТО)
"Апатия" Хикмета Рагимова на больших экранах (ФОТО)
"Апатия" Хикмета Рагимова на больших экранах (ФОТО)
"Апатия" Хикмета Рагимова на больших экранах (ФОТО)
"Апатия" Хикмета Рагимова на больших экранах (ФОТО)
"Апатия" Хикмета Рагимова на больших экранах (ФОТО)
"Апатия" Хикмета Рагимова на больших экранах (ФОТО)
"Апатия" Хикмета Рагимова на больших экранах (ФОТО)
"Апатия" Хикмета Рагимова на больших экранах (ФОТО)
"Апатия" Хикмета Рагимова на больших экранах (ФОТО)
"Апатия" Хикмета Рагимова на больших экранах (ФОТО)
"Апатия" Хикмета Рагимова на больших экранах (ФОТО)
"Апатия" Хикмета Рагимова на больших экранах (ФОТО)
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