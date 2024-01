Кямран Гасымов рассказал об участии на церемонии награждения Emmy в Лос-Анжелесе (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский телеведущий, преподаватаель Государственного университета культуры и искусства, член Американской телевизионной академии (Академия телевизионных искусств и наук, Academy of Television Arts & Sciences, или Television Academy, ATAS) Кямран Гасымов рассказал Trend Life об участии на 75-й церемонии вручения наград Американской телевизионной академии Emmy, которая прошла в Лос-Анджелесе. Чествовали в этот раз сериалы и телепрограммы, выходившие с 1 июня 2022 года по 31 мая 2023 года.

ATAS - профессиональная организация, занимающаяся продвижением американской телеиндустрии. Организация основана в 1946 году в Северном Голливуде по инициативе Сида Кэссида. Начиная с 1949 года Американская телевизионная академия присуждает прайм-таймовую премию "Эмми" лучшим телевизионным программам.

"Учитывая, что Лос-Анджлес является сердцем мировой киноиндустрии – впечатления самые впечатляющие. Среди гостей были такие мировые звезды, как Джоди Фостер, Моника Беллуччи, Дэнни де Вито и другие знаменитости. Красная дорожка, звезды, красочные наряды – это была атмосфера большого праздника. Премия "Эмми" весьма значима в индустрии и считается телевизионным эквивалентом главной награды мировой киноиндустрии "Оскара", музыкальной "Грэмми" и театральной "Тони". Церемония должна была состояться в сентябре 2023 года, однако по причине забастовок в Голливуде сначала была перенесена на неопределенный срок, а позже было объявлено, что она состоится в январе этого года. Среди наград доминировали три шоу – "Наследники" канала НВО, "Медведь" канала FX, выходящий на стриминге Hulu, и "Грызня" от Netflix. Каждый стал победителем в своей категории - среди драматических, комедийных и мини-сериалов соответственно. В рамках проведенных мероприятий я принял участие в Emmy Viewing Party, где были обсуждены вопросы развития современного телевидения, проходил обмен опытом, между коллегами завязывались отношения совместного сотрудничества", - сказал Кямран Гасымов, который также является членом комиссии Фонда Американской телевизионной академии по отбору участников летней экспериментальной программы (стажировки) для молодежи.

Более того, как и в прошлом году он вошел в состав жюри College Television Awards, который в 43-й раз пройдет в апреле этого года в Лос-Анджелесе.

"Программа летней стажировки направляет студентов в такие компании, как NBC, HBO, Sony, Warner Bros, чтобы получить практический опыт у профессионалов в выбранной области. Студенты могут выбирать из 30 различных областей, включая анимацию, кастинг, кинематографию, музыку, рекламу, сценарии. College Television Awards присуждается за достижения в области производства видео, цифровых материалов и фильмов, созданных студентами колледжей. Ежегодно студентам со всей страны предоставляется возможность представить свои проекты в одной из двенадцати категорий, включая "Анимация", "Документальный фильм", "Драма" и "Музыка". Эта премия также известна как College Emmy Awards", - отметил Кямран Гасымов.

Среди победителей: Лучший комедийный сериал – "Медведь", Лучший драматический сериал – "Наследники", Лучший мини-сериал – "Грызня", Лучшая конкурсная реалити-программа – "Королевские гонки Ру Пола", Лучшее разговорное варьете – "Дневное шоу с Тревором Ноа", Лучшее скетч-шоу – "События прошедшей недели с Джоном Оливером", Лучший варьете-спецвыпуск (в прямом эфире) - Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium, Лучший актер в комедийном сериале - Джереми Аллен Уайт в роли Кармена "Карми" Берзатто ("Медведь"), Лучшая актриса в комедийном сериале - Кинта Брансон в роли Джанин Тигс ("Начальная школа Эбботт"), Лучший актер в драматическом сериале - Киран Калкин в роли Романа Роя ("Наследники"), Лучшая актриса в драматическом сериале - Сара Снук в роли Шивон "Шив" Рой ("Наследники"), Лучший актер в мини-сериале или фильме - Стивен Ён в роли Дэнни Чо ("Грызня"), Лучшая актриса в мини-сериале или фильме - Эли Вонг в роли Эми Лау ("Грызня"), Лучший актер второго плана в комедийном сериале - Эбон Мосс-Бакрак в роли Ричарда "Ричи" Джеримовича ("Медведь"), Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале - Айо Эдебири в роли Сидни Адаму ("Медведь"), Лучший актер второго плана в драматическом сериале - Мэттью Макфэдьен в роли Тома Уомсгэнса ("Наследники"), Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале - Дженнифер Кулидж за роль Тани Маккуойд-Хант ("Белый лотос"), Лучший актер второго плана в мини-сериале или фильме - Пол Уолтер Хаузер за роль Ларри Холла (Черная птица), Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или фильме - Ниси Нэш-Беттс за роль Гленды Кливленд ("Монстр: История Джеффри Дамера"), Режиссура комедийного сериала – "Медведь" (Эпизод: Review), Кристофер Сторер, Режиссура драматического сериала – "Наследники" (Эпизод: Connor’s Wedding), Марк Майлод, Режиссура мини-сериала, фильма или драматической программы – "Грызня" (Эпизод: Figures of Light), Ли Сон Джин, Сценарий комедийного сериала – "Медведь" (Эпизод: System), Кристофер Сторер, Сценарий драматического сериала – "Наследники" (Эпизод: Connor’s Wedding), Джесси Армстронг, Сценарий мини-сериала, фильма или драматической программы – "Грызня" (Эпизод: The Birds Don’t Sing, They Screech in Pain), Ли Сон Джин

