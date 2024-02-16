Заслуженная артистка Азербайджана Кенуль Керимова встретилась с поклонниками (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При организации Главного управления культуры города Баку в Центре культуры имени Г. Аббасова в рамках проекта "Qonağımız var" (У нас гость) состоялась встреча с известной исполнительницей, заслуженной артисткой Азербайджана Кенуль Керимовой, сообщает Trend Life.

В начале мероприятия прозвучал государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

На мероприятии было рассказано о творческой деятельности, песнях, которые стали хитами, и гастролях заслуженной артистки.

Кенуль Керимова порадовала публику исполнением песен "Bir aləm var", "Dünya bizim dünyadır", "Məni də gəl apar qurbanın olum". Певица тепло пообщалась с поклонниками, пришедшими к ней на встречу, ответила на их вопросы.

Затем Кенуль Керимова в сопровождении танцевальной группы "Aysel" исполнила песню "Azərbaycan".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!