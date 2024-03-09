С любовью для женщин - концерт эстрадной музыки в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли и Русский дом в Баку провели концерт эстрадной музыки, посвященный Международному женскому дню - 8 Марта, сообщает Trend Life.

Гостей ожидали разнообразные музыкальные и поэтические выступления в исполнении известных артистов и только начинающих свой творческий путь музыкантов.

Руководитель Русского дома в Баку Ирек Зиннуров и ведущая и куратор мероприятия, доктор философии по искусствоведению, старший преподаватель БМА Алёна Инякина поздравили с праздником, пожелав успехов и счастья прекрасной половине человечества.

Бессмертные шлягеры и самые современные хиты отечественной и зарубежной эстрады прошлого и настоящего были представлены в исполнении заслуженного артиста Азербайджана Антона Ферштандта, солистки Государственного академического музыкального театра Юлии Гейдаровой, концертмейстера БМА Диляры Керимовой, артистов Государственной хоровой капеллы Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева - Камиллы Имановой, Фархада Алекперова, Эльяра Алиева, Государственного академического театра оперы и балета - Руслана Персана, Ирады Исаевой, Ирады Абышлы, выпускников и студентов БМА - Аминат Ахмедовой, Наргиз Мамедовой, Эмиля Исмаилова, Гюльзар Гусейновой, Джавида Бабаева, а также поэтессы Лалы Гасановой, пианистки Ани Юриной и певца Гусейна Абдуллаева.

Праздничный концертный вечер прошел под овации, участницам были преподнесены весенние букеты.

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