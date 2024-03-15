В Ташкенте торжественно презентован роман М.С. Ордубади "Меч и перо" на узбекском языке (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева в Узбекистане реализовал еще один проект по переводу и изданию произведений азербайджанских писателей. В Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы имени Алишера Навои состоялась презентация изданного на узбекском языке исторического романа азербайджанского писателя Мамеда Саида Ордубади “Меч и перо”, сообщили Trend Life в пресс-службе АКЦ.

Вначале участники мероприятия ознакомились с организованной АКЦ выставкой книг "Восходящее солнце в Гяндже", состоящей из изданий на узбекском языке, связанных с творчеством Низами Гянджеви.

Директор АКЦ Самир Аббасов рассказал о литературных связях между двумя странами и отметил большой интерес узбекских читателей к произведениям азербайджанских авторов. Было отмечено, что в рамках "Года Низами Гянджеви" были изданы пять произведений "Хамса" гениального мыслителя, монография узбекских ученых о тюркизме в произведениях Низами Гянджеви. Перевод и издание исторического романа Мамеда Саида Ордубади “Меч и перо”, представленного на узбекском языке, является продолжением вышеупомянутых проектов.

Выступившие представители культуры и науки, профессорско-преподавательский состав университета, в том числе проректор Султан Нурматов, завкафедрой, председатель Международного общества научных исследований имени Низами Гянджеви Нурбай Джаббаров, Абдулла Улуков, Бабахан Шариф, Узун Корагулов, Гулбахор Ашурова оценили издание романа на узбекском языке как историческое событие для литературной жизни Узбекистана. Говоря о глубоких и древних корнях узбекско-азербайджанских литературных связей, было отмечено, что литературные связи между двумя странами также достигли высокого уровня. В результате плодотворной деятельности АКЦ осуществлены переводы и издание произведений азербайджанских писателей, а также художественных, научно-исследовательских произведений, написанных о гениальном Низами Гянджеви.

В историческом романе Мамеда Саида Ордубади “Меч и перо” образ гениального азербайджанского поэта Низами Гянджеви создан на основе более 300 исторических источников и фактов. События главным образом разворачиваются в Гяндже XI-XII веков - периода Государства Ильдегизидов. Главный героем произведения также является близкий друг Низами Гянджеви - Фахраддин, талантливый полководец и народный заступник. Характер друзей и характеризует название романа – "Меч и перо".

Переводчики романа на узбекский язык - ученые Назира Алиева, Мухсин Гамидов и Рустам Комилов, редактор и автор предисловия - учёный Абдулла Улугов, издание было напечатано в действующем в Ташкенте полиграфическом центре "Niso naşriyot va matbaa uyi". Книга будет безвозмездно распространяться АКЦ по ведущим библиотекиам и высшим учебным заведениям Узбекистана.

На мероприятии коллектив НИИ имени Мухаммеда Физули "Физули дилбандлари", созданный при университете под эгидой АКЦ, продекламировал стихи на азербайджанском и узбекском языках.

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