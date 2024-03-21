В Баку состоялся концерт азербайджанских и узбекских исполнителей мугама (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между МЦМ и Узбекским центром национального искусства макома имени Юнуса Раджаби, сообщает Trend Life.

Затем был представлен совместный концерт ансамбля "Маком" Узбекского центра национального искусства макома и исполнителей Международного центра мугама. Узбекские мастера мугама выступили под руководством народного артиста Узбекистана, кавалера государственного ордена Азербайджана "Достлуг" Хашимжона Исмаилова.

Концерт азербайджанских и узбекских исполнителей мугама был встречен зрителями с большим интересом. Среди гостей были заместитель министра культуры Азербайджана, народный артист Мурад Гусейнов, посол Узбекистана в Баку Бахром Ашрафханов.

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