Фантазия Кармен в Баку: концерт Анара Брамо (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт, в котором солировал скрипач Анар Брамо (Ибрагимов), сообщает Trend Life.

Музыкант выступил в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова.

В программе прозвучали "Вариации на тему Йозефа Гайдна" (Йоганнес Брамс), Концерт для скрипки с оркестром №1 (Макс Брух), "Половецкие пляски" из оперы "Князь Игорь" (Александр Бородин) и "Фантазия Кармен" (Жорж Бизе-Франц Ваксман - Анар Брамо).

Проникновенное исполнение музыканта вызвало восторг бакинской публики. Анар Брамо поблагодарил слушателей за теплый прием и внимание к его творчеству.

Отметим, что скрипач, дирижер и композитор Анар Брамо (Ибрагимов) родился в 1981 году в Баку, сейчас проживает в Германии. С пяти лет начал обучаться игре на скрипке. В 14 лет он дал свой первый сольный концерт в зале Филармонии. В 1997 году с отличием окончил Гимназию искусств. В 1998 году поступил в Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибейли.

В 2002 году городским правлением Генуи (Италия) Анар Брамо был удостоен чести исполнить концерт на скрипке Паганини "Sivori". Для этого скрипка была специально привезена на два дня в Азербайджан.

После окончания Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли он продолжил обучение в Университете искусств Фолькванг и в Кельнском университете музыки и танца (Германия).

С 2002 года и по сей день Анар Брамо ведет интенсивную концертную деятельность по Европе.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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