Впервые в Баку пройдет вечер джаза для детей – прозвучат любимые песни

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку пройдет просветительский вечер джаза для детей. С концертной программой "Jazz for Kids/Uşaqlar üçün сaz" в Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли выступит группа Алексея Черемизова, сообщает Trend Life.

"Уважаемые родители, хотите расширить музыкальные навыки своего ребенка? Этот вечер для развития ваших детей. Любимые детские песни будут звучать в джазовом стиле. Давайте развивать музыкальный вкус наших детей с раннего возраста", - обратились организаторы.

Вечер начнется 4 мая в 18.00. Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн https://iticket.az/events/concerts/jazz-for-kids/110611

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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