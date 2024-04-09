В Баку прошла серия мероприятий в рамках инициативы Европейских дней художественных ремесел (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках инициативы Европейских дней художественных ремесел (EACD) в течение недели был проведен ряд мероприятий, посвященных нематериальному культурному наследию Азербайджана, сообщает Trend Life.

Мероприятия были организованы НПО Arts Council Azerbaijan совместно с World Crafts Council Europe при поддержке NUR Art House и Центра керамики Баку.

Серию мероприятий в рамках Европейских дней художественных ремесел открыла выставка, задача которой популяризация искусства и богатого культурного наследия Азербайджана, древних традиций народа. В экспозицию вошли ковры, медная посуда, картины, керамика, азербайджанский женский головной убор - келагаи.

Затем состоялось несколько мастер-классов по керамике, которые провел известный художник-керамист Мир-Теймур Мамедов. На занятиях он поделился своими знаниями и опытом с участниками, помогая им создать уникальные произведения искусства.

В завершение была организована благотворительная выставка-ярмарка детских работ. Куратором выставки выступила Сурая Мамедли – ученица общеобразовательного комплекса 132-134.

На выставке-ярмарке были представлены работы талантливых учеников столичных школ, воспитанников Центра профессионально-трудовой реабилитации для лиц с инвалидностью Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения, а также работы Аднана Гасанзаде, страдающего синдромом Дауна.

Часть средств, вырученных от продажи работ, направлена на благотворительность.

Также состоялся показ работ Анны Раин, девочки с расстройством аутистического спектра. Экспозиция дала возможность юной художнице продемонстрировать свой талант, поделиться своим творчеством с публикой, способствуя важному диалогу о разнообразии в искусстве и обществе в целом.

По словам представителя World Crafts Council Europe в Азербайджане Соны Гулиевой, мероприятие в рамках Европейских дней художественных ремесел проводится в Азербайджане во второй раз.

"Традиционно в начале весны, в рамках Европейских дней художественных ремесел, в одно и то же время в разных странах Европы проводятся мероприятия. Каждая страна - член World Crafts Council Europe ежегодно в течение недели организует у себя мероприятие, посвященное ремеслам", - подчеркнула она.

Руководитель НПО Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов напомнил, что Европейские дни художественных ремесел были учреждены в 2002 году.

"За короткий период членства в World Crafts Council Europe мы провели множество мероприятий, и это дало нам возможность продемонстрировать нашу культуру и искусство за рубежом", - добавил он.

Дадаш Мамедов выразил признательность руководителю галереи NUR Art House Ройе Тагиевой и руководителю Центра керамики Мир-Теймуру Мамедову за поддержку в проведении мероприятий.

Отметим, что Дни художественных ремесел были учреждены в 2002 году. С 2012 года они называются Европейскими днями художественных ремесел (EACD). Они были организованы Национальным институтом искусств (INMA) и стали первым международным мероприятием, посвященным ремеслам, проводятся каждый год в начале весны.

Ремесленные студии открывают свои двери для публики, а мастера, учебные заведения и музеи проводят выставки на открытом воздухе. В EACD 2024 года участвуют более 20 стран.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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