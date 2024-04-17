Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

На европейской сцене будет представлен классический азербайджанский балет (ФОТО)

Культура Материалы 17 апреля 2024 23:09 (UTC +04:00)
На европейской сцене будет представлен классический азербайджанский балет (ФОТО)

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В истории культуры Азербайджана, классического балета страны произошло значимое событие. Так, 17 апреля на пресс-конференции международного фестиваля Nervi Rozza Music Ballet Festival в Италии руководство Teatro Carlo Felice впервые пригласило балетную труппу Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета представить на европейской сцене вниманию широкой зрительской аудитории классический национальный балет.

Об этом сказал народный артист Азербайджана, всемирно известный оперный певец, директор Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Юсиф Эйвазов, принявший участие в пресс-конференции, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Пресс-конференция прошла с участием генерального директора оперного театра в Генуе Клаудио Орази, художественного руководителя Пьеранчело Конте, мэра города Генуя Карло Буччи, куратора по культуре региона Джессики Никколини, директора агентства Ariosi Management Алесандро Ариоси и других.

В своем выступлении на пресс-конференции Юсиф Эйвазов подчеркнул, что без поддержки Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, Фонда Гейдара Алиева, которые оказывают постоянное внимание и заботу о развитии культуры, подобные значимые гастроли не могли бы состояться. Также Эйвазов выразил признательность министерству культуры Азербайджана.

Он отметил, что благодаря данной поддержке балет "Легенда о любви" выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста Арифа Меликова, который был поставлен на сценах многих известных театров мира, в этот раз будет продемонстрирован на фестивале Nervi Rozza Music Ballet Festival под открытым небом на великолепной сцене. В постановке, наряду с артистами балета Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, выступят артисты Азербайджанского государственного ансамбля танца.

Юсиф Эйвазов добавил, что в 115-м сезоне балетная труппа начнет международные гастроли с показа балета "Тысяча и одна ночь" в городе Челябинск (Россия) на Международном фестивале балета "В честь Екатерины Максимовой".

Затем в июле и августе в городах Генуя и Верона будут представлены национальные балеты, а также жемчужина мировой балетной классики "Лебединое озеро".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

На европейской сцене будет представлен классический азербайджанский балет (ФОТО)
На европейской сцене будет представлен классический азербайджанский балет (ФОТО)
На европейской сцене будет представлен классический азербайджанский балет (ФОТО)
На европейской сцене будет представлен классический азербайджанский балет (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости