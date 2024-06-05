85-летие со дня рождения Вагифа Самедоглу отметили в Доме-музее Самеда Вургуна (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Доме-музее Самеда Вургуна в Баку состоялось мероприятие, посвященное 85-летию со дня рождения видного писателя, драматурга, сценариста, кавалера орденов "Шохрат", "Шараф" и "Истиглал", народного поэта Азербайджана Вагифа Самедоглу, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие директор Дома-музея Самеда Вургуна, лауреат международных конкурсов, пианист Вургун Векилов (правнук Самеда Вургуна), вдова Вагифа Самедоглу, доктор философии Нушаба Бабаева-Векилова, доктор филологических наук, профессор Рустам Кямал, доктор философии по филологии, доцент Аслан Салмансой, секретарь Союза писателей Азербайджана по международным литературным связям, поэт-переводчик Салим Бабуллаоглу, молодой поэт, президентский стипендиат Фарид Гусейн, чтец и актер Кямран Юнис, пианист Эмиль Ахмедзаде. Были продекламированы стихи Вагифа Самедоглу, исполнены музыкальные произведения, представлены видео- и фотоматериалы, совершена экскурсия по музею, где также размещены экспонаты о жизни и деятельности Вагифа Самедоглу.

Выступившие поделились воспоминаниями о Вагифе Самедоглу, подчеркнув, что Мастер был многогранной личностью, творческую деятельность начал в области музыки, а затем занялся литературной деятельностью, и в двух этих сферах добился больших успехов.

Отметим, что Вагиф Самедоглу родился пятого июня 1939 года в Баку в семье первого народного поэта Азербайджана Самеда Вургуна. Выпускник Музыкальной школы имени Бюльбюля, Азербайджанской государственной консерватории (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), Московской консерватории имени Чайковского. В 1963 году выходит его первый литературный сборник "Yeddi şeir" (Семь стихотворений), а в 1968 - первая книга "Yoldan teleqramlar". С 1970 года Вагиф Самедоглу являлся членом Союза писателей Азербайджана. С 1963 по 1971 годы работал преподавателем по классу фортепиано в Азербайджанской государственной консерватории. В 1968-1971 годах возглавлял редакцию искусств Азербайджанской советской энциклопедии. В 1982-1985 годах - заведующий литературной частью киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, 1992-1994 годы - главный редактор газеты "Oğuz eli". Его талант драматурга и поэта полностью раскрылся в 90-е годы, когда были выпущены три книги - "Günün bəxti" ("Счастье дня"), "Mən burdayam, ilahi" ("Боже, я здесь...") и "Uzaq, yaşıl ada" ("Далекий зеленый остров"), ставшие ярким событием в современной азербайджанской литературе.

Всенародную любовь заслужили такие кинокартины, снятые по произведениям Вагифа Самедоглу, как "Bəxt üzüyü" ("Обручальное кольцо") и "Yaşıl eynəkli adam" ("Человек в зеленых очках"), а также постановки пьес "Uca dağ başında" ("На вершине горы"), "Lotereya", "Yayda qartopu oyunu" ("Игра в снежки летом"), "Generalın son əmri" ("Последний приказ генерала"), "Mamoy kişinin yuxuları" ("Сны Мамой-киши").

Скончался 28 января 2015 года в Баку.

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