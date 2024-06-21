Произведения великого азербайджанского поэта Мухаммада Физули изданы на узбекском языке

БАКУ /Trend Life/ - По проекту Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане подготовлены к изданию произведения великого азербайджанского поэта Мухаммеда Физули. В первом томе двухтомника "Куллият" содержатся произведения великого поэта - газели, а во втором томе – поэмы, сообщили Trend Life в пресс-службе АКЦ.

Издание выпущено по случаю 530-летия со дня рождения Мухаммеда Физули. Следует отметить, что произведения Мухаммеда Физули впервые были изданы в Узбекистане в 1959 году в двух томах на кириллице. В последующий период произведения поэта несколько раз готовились к изданию разными авторами, но они не могли полностью охватить его творчество.

Указанное издание, подготовленное на узбекском языке по проекту Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане, отличается тем, что спустя многие годы в нем широко освещается творчество Мухаммеда Физули. В издании также использованы произведения Мухаммеда Физули, напечатанные на узбекском языке в разные периоды, также в новом издании использованы произведения великого поэта, напечатанные на азербайджанском языке и рукописные копии "Дивана" Мухаммеда Физули на его родном языке, были проведены уточнения, устранены ошибки, допущенные в предыдущих изданиях, были добавлены пояснения и комментарии, в конце дан небольшой словарь.

Первая презентация издания состоялась в рамках "Дней культуры Азербайджана", прошедших в столице Узбекистана, Ташкенте, 11-14 июня. В ближайшие дни Азербайджанский культурный центр планирует проведение презентаций в нескольких высших учебных заведениях, а также распространение книги в ведущих вузах и библиотеках Узбекистана.

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