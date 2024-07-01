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Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)

Культура Материалы 1 июля 2024 12:50 (UTC +04:00)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного национального театра юного зрителя в Баку состоялась премьера спектакля "Женитьба Фигаро", сообщает Trend Life.

Постановка вызвала большой интерес публики. Спектакль поставлен заслуженным артистом, режиссером Ниджатом Казымовым по пьесе французского драматурга Пьера де Бомарше.

Действие разворачивается в день свадьбы Фигаро и очаровательной Сюзанны. Фигаро и Сюзанна счастливы предстоящим браком, но на их пути стоят трудности, которые влюбленным приходится преодолевать. А самая большая неприятность - ухаживания графа за Сюзанной. Графу наскучила семейная жизнь, вот и упал его взор на Сюзанну, которая любит только своего Фигаро.

Спектакль получился ироничным, он мгновенно перенес публику в водоворот событий, хитросплетений и интриг. Зрителей заворожила не только прекрасная актерская игра, остроумные монологи героев, но и красивые сценические костюмы, детали которых хотелось рассматривать и рассматривать.

Художник-постановщик спектакля – Мустафа Мустафаев, над музыкальным оформлением работал Заур Рашидов.

Отметим, что в постановке звучит музыка из оперы-буфф "Свадьба Фигаро" Вольфганга Амадея Моцарта.

В спектакле заняты заслуженные артисты Кямаля Музаффар, Ильхам Асадов, Расим Джафар, Севиндж Рзаева, Эльнур Гусейнов, актеры Манаф Дадашев, Сянан Казымов, Бахрам Гасанов, Зульфия Алгусейнова, Гюнель Мамедова, Айдан Гасанзаде, Тахмина Мамедова, Эльшан Шихалиев, Джейхун Мамедов, Фарида Гурбанова, Нурлан Сулейманлы, Гусейн Байрамов, Рамиль Мамедов, Анар Сейфуллаев, Анар Сафиев, Айдын Демиров, Матлеб Абушов, Ильхан Садыгов, Тахир Исмаилов.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
Водоворот хитросплетений и интриг… Как прошла в Баку "Женитьба Фигаро"? (ФОТО)
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