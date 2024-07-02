Уникальный сундук азербайджанских мастеров вошел в постоянную экспозицию Дворца Топкапы в Стамбуле (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Уникальный сундук азербайджанских мастеров "Мой Дерелаяз", созданный мастерами декоративно-прикладного искусства Лалой, Тогрулом и Искендером Сардарлы вошел в постоянную экспозицию Дворца Топкапы в Стамбуле. Проект реализован при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки НПО Азербайджана, сообщил Trend Life Искендер Сардарлы.

В связи с эти событием в Стамбуле прошла встреча с семьей Сардарлы - членами Союза художников Азербайджана и основателями ОО "Помощь в охране и популяризации образцов прикладного искусства".

Основатель Фонда стратегических и социальных исследований "Группа Мармара" Аккан Сувeр отметил важность популяризации богатого культурного наследия и народных художественных традиций, формирующих национально-духовные ценности тюркского мира. Председатель совета Топкапы Ильхан Кочаман подчеркнул значимость события в деле реализации культурных проектов между братскими Турцией и Азербайджаном, общность традиций и ценностей.

Семья Сардарлы выразила признательность за теплый прием, гостеприимство, высокое уважение и внимание, оказанные их искусству и творчеству.

"Сундук "Мой Дерелаяз" был создан по мотивам ковра 1873 года Иреванской школы, на котором отражена трехглавая птица, и по фотографиям панно древнего Дворца Иреванских ханов (ред. Сардарский дворец, построен в XVI- XVII веках, разрушен армянами). На нем также отражены символики 24 основных племен тюрков-огузов. Наша цель - способствовать возрождению забытых образцов народного искусства, пропаганде истории и культуры Западного Азербайджана. Мы также расширим сотрудничество с другими музеями Турции и рядом зарбуженых стран для продвижения наших национальных ценностей", - сказал Trend Life Искендер Сардарлы.

На протяжении многих лет творчество семьи Сардарлы направленно на изучение, пропаганду и развитие декоративно-прикладного искусства, народного творчества, национально-культурного наследия Западного Азербайджана. Забытые образцы прикладного искусства создаются с учетом древних традиций и использованием современных технологий. Ремесло семьи, синтезирующее прикладное искусство с ювелирным, привлекает внимание своим национальным колоритом и самобытностью. Образцы декоративно-прикладного искусства, сундуки, медальоны, украшения и другие произведения воспевают исторические памятники архитектуры, жемчужины культурного наследия Западного Азербайджана.

Их работы хранятся в музеях Венгрии, Северного Кипра, Канады, в коллекциях разных стран.

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