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В Молдове появился король Испании – им оказался азербайджанский актер (ФОТО)

Культура Материалы 2 июля 2024 16:17 (UTC +04:00)
В Молдове появился король Испании – им оказался азербайджанский актер (ФОТО)
Фото: Азербайджанский государственный театр юного зрителя

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный национальный театр юного зрителя принял участие в XII-м Международном фестивале-лаборатории камерных театров и спектаклей малых форм "МолдФест", который прошел в Кишиневе (Молдова), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

При поддержке Союза театральных деятелей Азербайджана был представлен моноспектакль "Записки сумасшедшего" в постановке народной артистки Азербайджана, режиссера Джаннет Салимовой по одноименной повести Николая Гоголя и в исполнении заслуженного артиста Шовги Гусейнова.

Герой "Записок сумасшедшего", от имени которого ведется повествование - Аксентий Поприщин, мелкий петербургский чиновник, переписыватель бумаг в департаменте. Повесть представляет собой дневник главного героя. В начале он описывает свою жизнь и работу, а также окружающих его людей. Далее он пишет о своих чувствах к дочери директора, и вскоре после этого начинают проявляться признаки сумасшествия - он разговаривает с ее собачкой Меджи, после чего заполучает письма, которые Меджи писала другой собаке. Через несколько дней он полностью отрывается от действительности - начинает думать, что он - король Испании. Он попадает в сумасшедший дом, но воспринимает это как прибытие в Испанию.

Шовги Гусейнов был отмечен почетным дипломом фестиваля.

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В Молдове появился король Испании – им оказался азербайджанский актер (ФОТО)
В Молдове появился король Испании – им оказался азербайджанский актер (ФОТО)
В Молдове появился король Испании – им оказался азербайджанский актер (ФОТО)
В Молдове появился король Испании – им оказался азербайджанский актер (ФОТО)
В Молдове появился король Испании – им оказался азербайджанский актер (ФОТО)
В Молдове появился король Испании – им оказался азербайджанский актер (ФОТО)
В Молдове появился король Испании – им оказался азербайджанский актер (ФОТО)
В Молдове появился король Испании – им оказался азербайджанский актер (ФОТО)
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