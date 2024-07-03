Вокальная школа Бюльбюля объявила бесплатный набор студентов на новый учебный год

БАКУ /Trend Life/ - Вокальная школа Бюльбюля (Bülbül Vokal Məktəbi), несущая вокальные традиции основоположника азербайджанского профессионального вокального искусства, одного из основоположников национального музыкального театра, выдающегося оперного певца, композитора и педагога Бюльбюля, объявила набор студентов на новый учебный год, сообщили Trend Life в пресс-службе школы.

Резюме участников в возрасте от 10 до 35 лет с 1 по 20 июля для участия в конкурсе можно отправить на мейл [email protected] (WhatsApp – 010 317 18 97).

Прослушивание участников, прошедших первый этап, пройдет с 20 по 25 августа.

Отметим, что Bülbül Vokal Məktəbi, созданная заслуженным артистом, преемником Бюльбюльской школы Рамилем Гасымовым, где впервые в Азербайджане проводятся бесплатные уроки вокала, функционирует уже год.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!