Солисты Большого театра России выступили в Баку с концертом "Всё о любви..." (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Солисты Большого театра России выступили в Международном центре мугама с концертом "Всё о любви...", сообщает Trend Life.

Лауреаты всероссийских и международных конкурсов Ольга Селиверстова (сопрано), Александр Касьянов (баритон) и Мария Оселкова (фортепиано) представили произведения русских и мировых классиков.

На протяжении многих веков любовь является главнейшим источником вдохновения композиторов. Через произведения они передают свои чувства, признаются в любви. Но самое главное, что эти чувства увековечиваются в сердцах людей. Любовь во все времена вдохновляла композиторов. С помощью музыки им удалось, создавая музыкальные шедевры, показать многогранность сложного чувства, постичь тайны и рассказать трогательные истории от первого лица. Слушая эти произведения, мы окунаемся в волшебный мир, где чувства стоят на первом месте, где человек принимает решения сердцем. Музыка, созданная в потоке сильных и нежных чувств, не оставляет равнодушным ни одного слушателя.

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