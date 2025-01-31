В Москве состоялся грандиозный юбилейный концерт Полада Бюльбюльоглу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном Кремлевском Дворце состоялся грандиозный концерт под названием "Семь нот" легендарного певца, композитора и актера, дипломата и общественного деятеля, лауреата Государственных премий и орденов, председателя комитета по культуре Милли Меджлиса, народного артиста Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана Полада Бюльбюльоглу, посвященный 80-летию Артиста, сообщил Trend Life заслуженный артист, гость вечера Рамиль Гасымов.

Это событие стало настоящим праздником для многочисленных поклонников творчества Полада Бюльбюльоглу, который покорил сердца миллионов своими композициями и неподражаемым стилем исполнения. На вечере под овации зрителей прозвучали любимые хиты, среди которых были "Позвони", "Мой Азербайджан", "Карабах", "Приди, о рассвет" и многие другие.

В концертной программе также приняли участие известные артисты. Среди именитых гостей были народный артист СССР Фархад Бадалбейли, народные артисты Азербайджана Юсиф Эйвазов, Эльчин Азизов, Динара Алиева, народные артисты России Лев Лещенко, Сергей Безруков, народный артист Узбекистана Фаррух Закиров. Выступили коллективы - Азербайджанский государственный ансамбль танца, Академический большой концертный оркестр им. Силантьева, Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема. Среди дирижеров был сын Полада Бюльбюльоглу - Муртуза Бюльбюль. Сценические выступления сопровождались видеоинсталляциями Карабаха, городов Шуша, Баку, Гянджа, цветка харыбюльбюль и живописной природы Азербайджана.

Завершился вечер под бурные овации публики, которая долго не хотела отпускать любимого артиста.

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