Фахраддин Манафов признан лучшим актером театра и кино тюркского мира

БАКУ /Trend Life/ - В Стамбуле на сцене Tamer Levent театра Mask-Kara Tiyatrosu состоялась церемония вручения X Международной театральной премии "Анадолу" (Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri) Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), учрежденной турецкой газетой Tiyatro. Народный артист Азербайджана Фахраддин Манафов был удостоен премии ТЮРКСОЙ в номинации Türksoy Uluslararası Tiyatro Ödülleri - "Лучший актер театра и кино" (Tiyatro ve Sinema Oyuncusu), сообщает Trend Life.

Лауреатами Международной театральной премии "Анадолу" стали 44 человека. Победителями в номинации Türksoy Uluslararası Tiyatro Ödülleri, наряду с Фахраддином Манафовым, стали также писатель Думан Рамазан (Казахстан) - "Лучший драматург", режиссер музыкально-драматического театра имени Касымали Жантошева Иссык-Кульской области Кыргызстана Уланмырза Карыпбаев – "Лучший театральный режиссер тюркского мира", главный художник Узбекского государственного музыкального театра имени Мукими Жалолиддин Рахимов – "Лучший декор-дизайнер тюркского мира", преподаватель кафедры сценического искусства факультета искусств Университета Докуз Эйлюль Турции Сибель Эрденк – "Лучший театральный хореограф тюркского мира»", туркменская актриса Майягюль Аннанаева - "Лучшая актриса театра и кино".

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