В Париже состоялся концерт из произведений азербайджанских и французских классиков (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Культурном центре посольства Азербайджана в Париже состоялся концерт из произведений азербайджанских и французских классиков в исполнении учащихся Консерватории музыки и танца города Масси, сообщила Trend Life наша соотечественница из Франции, преподаватель консерватории, пианистка Саида Зульфугарова.

"Основная идея проекта состояла в том, чтобы открыть для учителей и учащихся неизвестный им репертуар, чтобы в дальнейшем регулярно к нему обращаться.

Благодаря поддержке административного совета консерватории города Масси и посла Азербайджана во Франции Лейлы Абдуллаевой мы реализовали этот проект. Программа концерта была насыщенной и разнообразной. Французская публика была растрогана приёмом, оказанным им в Культурном центре Азербайджана и многие выразили желание посетить нашу страну, чтобы узнать её лучше", - отметила Саида Зульфугарова.

Прозвучали произведения для фортепиано, кларнета и фортепиано, флейты и фортепиано, скрипки и фортепиано. и другие произведения композиторов Фикрета Амирова, Гара Гараева, Тофига Гулиева, Узеира Гаджибейли, Исмаила Гаджибекова, Асафа Зейналлы, Рауфа Гаджиева.Рзаевой, Фридерика Шопена, Мориса Равеля, Клода Дебюсси, Фазыла Сая. В заключительной части вечера директор консерватории Габриэль Кабарэ исполнил романс Равеля в сопровождении Саиды Зульфугаровой за роялем.

Посол Лейла Абдуллаева отметила важность подобных проектов, отметив, что мероприятие подобного характера впервые было проведено в Культурном центре Азербайджана и поблагодарила всех за участие.

Участникам были вручены цветы, памятные сувениры и подарки.

После концерта публику пригласили на чаепитие с традиционными сладостями.

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