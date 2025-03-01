Премьера в Баку - автор показывает мертвых не в виде привидений, а как добрых людей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Театральная студия ArtStudiya Азербайджанского государственного национального театра юного зрителя представила премьеру спектакля "Мать", поставленного по одноименному произведению известного чешского писателя и драматурга Карела Чапека, сообщает Trend Life.

Эта антивоенная и антифашистская пьеса написана в 1938 году. На ее создание повлияла гражданская война в Испании, и она отображает сложные отношения между мужчинами, которые хотели сражаться за страну, и их матерями и другими близкими, которые не хотели, чтобы они уходили. Она также показывает борьбу с фашизмом, эмоциональные потрясения и страдания. В пьесе говорится, что порой нет другого выбора, кроме как сражаться, чтобы защитить свою страну.

Идею этой пьесы подсказала автору его жена, а непосредственным толчком к написанию послужила иллюстрация, изображающая вдову, которая стоит на коленях на поле сражения. Автор показывает мертвых, собирающихся вокруг матери, не в виде страшных привидений, а как простых и добрых живых людей, какими они были прежде в привычной домашней обстановке, и которые именно такими навсегда остались для матери - разница лишь в том, что она не может больше дотронуться до них…

Режиссер-постановщик - Мушвиг Эльманоглу, художник-постановщик - Шахин Гусейнли, музыкальный оформитель - Айгюль Гулиева. В ролях - Зульфия Алгусейнова, Анар Сейфуллаев, Анар Сафиев, Араз Пиримов, Ильхан Садыгов, Матлаб Абушов, Гусейн Байрамов.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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