Впервые в Азербайджане представлена редчайшая коллекция Национального художественного музея Беларуси (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана состоялось открытие выставки "Ю. Пен, Я. Кругер. Основатели художественного образования в Беларуси" с произведениями из коллекции Национального художественного музея Беларуси, сообщает Trend Life.

Экспозиция включает 61 произведение живописи и графики конца XIX – середины XX века.

Выставка приурочена к 170-летию Юрия Пена и 155-летию Якова Кругера, выпускников Петербургской Академии художеств, основоположников профессионального художественного образования в Беларуси, художников-педагогов-основателей школ живописи и рисунка в Витебске и Минске, а также целой плеяды их учеников. Среди них – всемирно известные Марк Шагал и Михаил Кикоин, народный художник БССР Иван Ахремчик, а также советские и белорусские живописцы и графики: Лев Зевин, Михаил Кунин, Лев Лейтман, Лазарь Ран, Ефим Пояк, Вячеслав Руцай, Михаил Станют, Соломон Юдовин, Петр Явич и другие. Их творчество отражает многообразие художественных направлений, формирующих белорусскую национальную школу искусства.

На открытии выступили директор Национального музея искусств Азербайджана, доктор философии по искусствоведению Ширин Меликова, народные художники Азербайджана Омар Эльдаров и Салхаб Мамедов, посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич, директор Национального художественного музея Беларуси Анна Кононова.

Было рассказано о важном значении этой выставки, проводимой при поддержке министерств культуры Азербайджана и Беларуси, которая послужит дальнейшему укреплению культурных связей между двумя государствами. Художественное наследие выдающихся белорусских художников Юрия Пена и Якова Кругера, а также целой плеяды их учеников, среди которых всемирно известные Марк Шагал и Михаил Кикоин, многочисленные работы белорусских живописцев и графиков дают уникальную возможность для всех любителей искусства познакомиться с витебской и минской художественными школами. Было отмечено, что экспонаты из постоянной экспозиции покидают свои места в исключительных случаях. Этот проект был реализован в рамках сотрудничества с Азербайджаном, и впервые в нашей стране представлена редчайшая коллекция белорусского музея. Выставка является ценным вкладом в постоянно развивающиеся культурные отношения между двумя странами.

Экспозиция продлится до 4 мая.

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