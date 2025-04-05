Яркие образы Мухтара Маниева в кино: "Главное - не получить роль, а дать ей жизнь…" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Трудно найти азербайджанский фильм, в котором бы не играл народный артист Азербайджана Мухтар Маниев. В этом году ему исполнилось бы 90 лет…

Харизматичный актер был настоящим мастером экрана и отличался высокими человеческими качествами. К каждому образу он подходил с большой ответственностью, а в семье и окружении друзей всегда дарил положительные эмоции. Фильмы с его участием и по сей день вызывают большую любовь зрителей.

Создал образы в около 160-ти фильмах, среди которых "Человек бросает якорь" (İnsan məskən salır), "Черная "Волга" (Qara "Volqa"), "Найдите ту девушку" (O qızı tapın), "Я помню тебя, учитель" (Bizim Cəbiş müəllim), "Бабек" (Babək), "Храм воздуха" (Ölsəm … bağışla), "Украли жениха" (Bəyin oğurlanması), "Насими" (Nəsimi), "Обручальное кольцо" (Bəxt üzüyü), "Не бойся, я с тобой" (Qorxma, mən səninləyəm), "Последняя ночь детства" (Uşaqlığın son gecəsi), "Ты всегда со мною" (Sən həmişə mənimləsən), "В Баку дуют ветры" (Bakıda küləklər əsir), "Гариб в стране джиннов" (Qərib cinlər diyarında), "Обручальное кольцо" (Bəxt üzüyü) и т.д., во множестве выпусков сатирического киножурнала "Мозалан", его называли Мастером второго плана и эпизодических ролей. Был одним из создателей "Киноклуба" на АзТВ.

Представляем читателям Trend Life вехи славной жизни Актера, внесшего большой вклад в развитие азербайджанского киноискусства.

Мухтар Маниев родился 4 апреля 1935 года в Баку. Он и не думал быть актером, поступил в Азербайджанский институт нефти и химии, параллельно увлекался искусством. Занимался плаваньем, боксом, борьбой. Еще студентом первого курса дебютировал в фильме "Можно ли его простить?" (Onu bağışlamaq olarmı?) режиссера Рзы Тахмасиба. А через год роль Полада в фильме "Кёроглу" режиссера Гусейна Сеидзаде открыла ему путь на творческий Олимп.

"В семье нас было шестеро детей - четыре брата, две сестры. Отец выбрал для каждого из нас профессию. Я должен был продолжить его путь, он был мастером по меху. Но я после окончания 10-го класса поступил в вуз, где после двух лет учебы на геологическом факультете понял, что эта специальность не по мне. Параллельно посещал актерские курсы. И однажды я решил бросить этот институт, чтобы вплотную заняться актерской профессией. Я работал с такими режиссерами, как Адиль Искендеров, Тофиг Кязымов, Мухтар Дадашов, общаться с ними было одно удовольствие. Режиссер должен работать, пока "кровь из носа не хлынет". Тогда и актер будет получать удовольствие от своей работы, а зрители - от произведения".

Работал в различных театрах, одновременно создавая незабываемые образы в кинематографе. Актер широко диапазона, обладающий талантом и творческим интеллектом, успешно создавал на экране самые разные характеры. Среди его героев есть и положительные, и отрицательные, и смешные, и серьезные образы. Одна только его цитата "Это не мой зуб, это даже не твой зуб, это их зуб" из фильма "Не бойся, я с тобой" стала народной поговоркой. Творчество Мухтара Маниева связано со значительной эпохой в истории отечественного кинематографа, он был очень востребован.

"В течение одного года я снимался в 6-7 фильмах. И вместе с тем я не работал ради количества. Главное - не получить роль, а дать ей жизнь, чтобы образ навсегда остался в памяти людей. Какую бы роль ни давали, отдавался ей всей душой. Я любил это искусство и продолжаю его любить. Без работы я умру. Мы, актеры, можем работать и без денег. Я бы посоветовал нашей молодежи приходить в это искусство из любви к нему, а не ради славы".

У него было два брака: от первого - двое детей, от второго – трое; трое сыновей, две дочери. Причем, вторая жена была младше на 18 лет, она была его ученицей, когда он преподавал на актерских курсах.

Но в 2008 году в связи с обострением сахарного диабета у артиста стали отказывать ноги, в 2015-2016 годах была проведена ампутация.

"Лишь благодаря своей супруге я все еще живу на этом свете. Дети выросли, создали свои семьи, у них своих забот хватает. А супруга всегда рядом, всячески меня опекает, стала моим домашним врачом. Ведь от этой болезни нет излечения. К сожалению, это наследственное - мать и отец также страдали диабетом".

Скончался 22 декабря 2016 года, в возрасте 81 года. По завещанию, был похоронен в родном селе Гала, рядом с родителями.

Из воспоминаний супруги Насибы Маниевой: "Мухтар скончался 22 декабря. День свадьбы нашего сына Турала был 22 декабря. 22 декабря 2015 года мы сыграли свадьбу Турала. Состояние Мухтара было тяжелым, и я умоляла Бога, чтобы с ним ничего не случилось. Пусть он увидит свадьбу сына. К счастью, Бог дал время. Через год, в первую годовщину свадьбы сына, Мухтар скончался. Видимо, было судьбой, что в день рождения Мухтара родился наш внук".

Мухтар Маниев был верующим человеком. Совершил хадж в Мекку, до последних дней, несмотря на тяжелое состояние здоровья, совершал намаз, и мечтал вновь сняться в фильме, пусть в эпизодической роли, но которая навсегда останется в памяти людей... Всег его роли навсегда в нашей памяти!

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