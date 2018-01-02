Названы самые ожидаемые фильмы 2018 года

2 января 2018 09:46 (UTC+04:00)

Портал Deadline опубликовал рейтинг самых ожидаемых фильмов наступающего года, передает РИА Новости.

Издание проводило опрос с 18 по 26 декабря. В итоге в тройку лидеров вошли "Мстители: Война бесконечности", "Черная пантера" и "Мир Юрского периода 2".

В рейтинге оказались и фильмы "Дэдпул 2", "Соло: Звездные войны. Истории", "Суперсемейка 2", "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", "Излом времени", "Темный Феникс", "8 подруг Оушена".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Зерновая страховая компания Казахстана избежала рисков потери базы капитала - S&P
Бизнес 29 декабря 2017 12:14
Рейтинг S&P казахстанского Qazaq Banki остается на пересмотре с негативными ожиданиями
Бизнес 29 декабря 2017 11:35
S&P повысило рейтинги Bank RBK Казахстана
Бизнес 25 декабря 2017 15:58
Названы наиболее и наименее оправдавшие ожидания автомобили
Исследования 24 декабря 2017 07:18
Fitch подтвердило рейтинг АО "Казахтелеком"
Бизнес 23 декабря 2017 15:26
S&P подтвердило рейтинги Народного банка Казахстана
Бизнес 23 декабря 2017 11:18
S&P пересмотрел прогноз по рейтингам казахстанского АО «Самрук-Энерго»
Бизнес 22 декабря 2017 20:26
Fitch Ratings подтверждает рейтинговые оценки казахстанского "Altyn Bank"
Бизнес 20 декабря 2017 20:45
Рейтинг Макрона за два месяца вырос на 10% - опрос
Европа 17 декабря 2017 13:29
Грузию признали лучшей страной года для съемок фильмов
Грузия 13 декабря 2017 16:27
Рейтинг Трампа достиг нового рекордно низкого значения
США 8 декабря 2017 02:56
Названы лучшие отели мира 2017 года (ФОТО)
Путешествия 5 декабря 2017 18:19
Назван лучший банк Узбекистана
Бизнес 30 ноября 2017 16:48
S&P понизил рейтинг АО «КазТрансОйл» и «КазТрансГаз»
Бизнес 28 ноября 2017 14:20
S&P пересмотрело прогноз по рейтингам узбекского «Равнак-Банк»
Бизнес 14 ноября 2017 12:39
Образование Азербайджана в мировом рейтинге: НОВЫЕ УСПЕХИ
Общество 13 октября 2017 12:11
Бангкок назван самым популярным у туристов городом мира
В мире 27 сентября 2017 19:28
Азербайджан на первом месте среди стран СНГ по охране интеллектуальной собственности
Экономика 27 сентября 2017 17:09