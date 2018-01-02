Названы самые ожидаемые фильмы 2018 года

Портал Deadline опубликовал рейтинг самых ожидаемых фильмов наступающего года, передает РИА Новости.

Издание проводило опрос с 18 по 26 декабря. В итоге в тройку лидеров вошли "Мстители: Война бесконечности", "Черная пантера" и "Мир Юрского периода 2".

В рейтинге оказались и фильмы "Дэдпул 2", "Соло: Звездные войны. Истории", "Суперсемейка 2", "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", "Излом времени", "Темный Феникс", "8 подруг Оушена".

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