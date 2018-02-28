Участница "Евровидения 2018" Айсель Мамедова совершила полет над Португалией (ФОТО)

28 февраля 2018 13:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Португалии прошли съемки видеооткрытки представительницы Азербайджана на "Евровидении 2018" Айсель Мамедовой, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт esctoday.com.

Открытки-презентации предваряют выступления участников "Евровидения" на конкурсе. Видеоткрытка снималась в Регенгуш-ди-Монсараш, над которым певица пролетела на воздушном шаре.

Напомним, что Айсель Мамедова выступит в первой части первого полуфинала конкурса. Полуфиналы "Евровидения-2018" пройдут 8 и 10 мая, финал - 12 мая в Лиссабоне. Логотипы конкурса связаны с морской тематикой, а его официальный девиз "Все на борт!" символизирует особое местоположение Португалии, которая связывает Атлантический океан с остальной Европой.

Ведущие конкурса – актриса театра и кино, телеведущая Филомена Каутела (Filomena Cautela), журналист, шоувумен Сильвия Альберто (Sílvia Alberto), актриса Даниэла Руа (Daniela Ruah) и актриса, телеведущая, посол доброй воли ООН Катарина Фуртадо (Catarina Furtado).

(Автор: Джани Бабаева)

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